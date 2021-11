91-latka tworzy oszałamiające dzieła przy pomocy Painta

Dowodem na to może być twórczość pewnej 91-letniej hiszpanki.

Jak donoszą zachodnie media, Concha García Zaera zaczęła korzystać z programu Paint około 12 lat temu, kiedy otrzymała od swoich dzieci pierwszy komputer z systemem Windows. Z uwagi na trudną sytuację życiową i przewlekłą chorobę męża, spędzała dużo czasu w domu, a narzędzie graficzne pozwalało jej na chwilę wytchnienia.

Pierwsze dzieła, którymi pochwaliła się publicznie bazowały na pocztówkach, które albo znajdowała w domu, albo przynosili jej znajomi. Kobieta próbowała odwzorować malownicze pejzaże, korzystając wyłącznie z niewielkiej palety możliwości, oferowanej przez program. Z biegiem czasu, jej obrazy stawały się jednak coraz bardziej szczegółowe. Do tego stopnia, że dzieci namówiły ją by założyła własny profil na Instagramie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Reklama

Instagram Post

Dosyć szybko zamieszczane prace zyskały ogromne uznanie w mediach społecznościowych, a obecnie wspomniany profil na Instagramie liczy nieco ponad 300 000 obserwujących. Kobieta stała się nawet kimś w rodzaju internetowej celebrytki i doczekała się nawet własnego, niewielkiego pomnika w rodzinny mieście.

Kończąca w tym roku 91 wiosen Concha jest idealnym przykładem na to, że nigdy nie jest się za starym, by nauczyć się czegoś nowego.