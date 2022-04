W Chinach powrócił koszmar koronawirusa, a fala nowych zakażeń COVID-19 jest największa od czasu wybuchu pandemii w mieście Wuhan. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Szanghaju, gdzie mieszka 25 milionów ludzi i jest twardy lockdown. Setki tysięcy ludzi ma zakaz opuszczania domów, co doprowadziło do gwałtownych protestów. Pojawienie się na ulicy w Szanghaju przedstawiciela władz mogłoby oznaczać dla niego duże kłopoty. Ludzie mają dość i już tylko na widok urzędników reagują agresją. Są ogromne trudności z żywnością, Chińczycy tracą pracę, a władze rozdzielają rodziny. Napięcia często przeradzają się nawet w publiczne protesty lub wręcz bójki z policją.

Wicepremier Chin Sun Chunlan postanowił osobiście pojawić się w Szanghaju i był wyraźnie świadomy tego niebezpieczeństwa. Aby uniknąć spotkania ze wściekłymi na władze mieszkańcami postanowił udać się na dach wieżowca. Internauci natychmiast zwrócili uwagę, że stworzono tam... fałszywą ulicę. Dzięki temu sprytnemu oszustwu mógł się po niej przespacerować chiński wicepremier i porozmawiać z "przypadkowymi ludźmi".



Zdjęcie Chińskie władze uciekają na dachy wieżowców w Szanghaju w obawie przed spotkaniem zdenerwowanych lock-downem mieszkańców / Twitter

Materiał wyemitowany w lokalnej telewizji miał przekonywać, że nie ma żadnej paniki. Ludzie są opanowani i spokojni, zaś sytuacja z COVID-19 jest pod pełną kontrolą.



Władze Szanghaju zapewniają, że uda się opanować nowe zakażenia koronawirusem poza obszarem objętym kwarantanną w ciągu najbliższych kilku dni. Ma to pozwolić na złagodzenie blokady i powrót do normalnego życia mieszkańców metropolii. W tym celu chińscy urzędnicy mają przyspieszyć testowanie mieszkańców i przenoszenie zakażonych do specjalnych ośrodków w celu kwarantanny. Od początku marca, kiedy rozpoczął się gwałtowny wzrost zakażeń, odnotowano tam ponad 320 000 nowych przypadków COVID-19.