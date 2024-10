Zaledwie kilka tygodni temu, kiedy Malinowski powiedział, że przespał huragan Helene, widział po drugiej stronie doku, że ludzie brodzą w wodzie sięgającej kolan. Jednak sztormowe fale go nie niepokoją: - Ludzie ciągle mówią: "Nie martwisz się podnoszącą się wodą?" Jestem w łodzi i się unoszę. Więc jeśli woda w łodzi się podnosi, ja też się podnoszę - powiedział.

Lieutenant Dan znany jest nie tylko internautom

O ile dzięki swojej deklaracji stał się sławny na świecie, o tyle policji i w sądzie znany jest od dawna ze względu na pewne... kłopoty z przestrzeganiem prawa.

W kwietniu 2022 r. został zwolniony z więzienia po rocznej odsiadce. Jak wynika z dokumentów, po awanturze, podczas której tłukł szklanki w jednym z barów Lake Worth Beach na wschodnim wybrzeżu Florydy, został poproszony o opuszczenie miejsca. Gdy zastępca szeryfa przybył na miejsce, próbował założyć mu kajdanki, przy czym uderzył go pięścią. Malinowski niewiele myśląc, zrewanżował się ciosem prosto w nos.

Później w szpitalu krzyczał do pielęgniarek, że chce, aby policja strzeliła mu prosto w głowę, bo chce umrzeć, a w radiowozie na tylnym siedzeniu oddał mocz.

W zeszłym roku oblał benzyną ławkę, na której siedziała kobieta, przez co znów trafił do sądu. Ten jednak umorzył sprawę bez podania przyczyny. Wcześniej porzucił też zatopioną łódź, którą kupił za 1 dolara. Sprawę udało się zakończyć ugodą, bez angażowania sądu, choć w tym miesiącu czeka go jeszcze wizyta w stanowym sądzie karnym w związku ze sporem o to, czy żaglówka, na której przebywa, prawnie jest jego.

Co kryje się za tą decyzją?

Malinowski zyskał zwolenników w sieci dzięki studentowi Uniwersytetu w Tampie - Terrence'owi Concannowi. Minął on Malinowskiego na dzień przed huraganem Helene. Podobno wzywał pomocy, ponieważ utknął pod mostem. 23-letni student dowiedział się wtedy o planach pozostania na łodzi i dokumentowania przejścia huraganu na TikToku. Wówczas miał już około 500 tys. obserwujących. Od tego czasu powstała zbiórka GoFundMe, na którą ludzie wpłacili 23 tys. dolarów na zakup większej łodzi.

- [Malinowski] wie, że jak tylko wejdzie do pokoju hotelowego, to już koniec dla niego. Szum opada i jest smutno, ale powiedział, że nie ma już prawie nic innego, dla czego warto żyć - powiedział Concannon. Żeglarz zapewnił, że przeżył już pięć huraganów i w najgorszym przypadku wykorzystał ponton do ratowania innych łodzi. Na Tik Toku powiedział, że do zmiany planów jest w stanie go przekonać jedynie... kobieta.