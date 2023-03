Chcesz zostać kierowcą Formuły 1? Nigdy nie będzie lepszej okazji!

Nie trzeba poświęcać życia na mordercze treningi i wyrzeczenia, aby zostać kierowcą Formuły 1. Jeśli mamy wystarczająco gruby portfel, możemy teraz skorzystać z oferty firmy Memento Exclusives. Właśnie wypuściła serię symulatorów wyścigowych wzorowanych na urządzeniach, które do treningów używają prawdziwi kierowcy F1.

We współpracy z drużyną Oracle Red Bull Racing stworzyli dokładne odzwierciedlenie przodu zwycięskiego bolidu R18, którym Max Verstappen zdobył mistrzostwo Formuły 1 w 2022 roku. Symulatory są tworzone na zamówienie i kupić je można na oficjalnej stronie F1 Authentics.



Zdjęcie Symulatory są oferowane w dwóch wersjach: podstawowy Race i Champions wyposażony dodatkowo w zespół przedniego skrzydła / screen/F1 Authentics/Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Prowadzenie bolidu Formuły 1 jest czymś, o czym większość z nas może tylko pomarzyć, ale ten symulator jest tak blisko, jak to możliwe. Memento Exclusives odtworzyło samochód, aby przenieść tor do twojego domu dyrektor zespołu Red Bull Racing, Christian Horner

Reklama

Te symulatory to prawdziwe dzieła technologii, które mogą dać doznania najbliższe faktycznej jeździe bolidem F1. Odzwierciedlają każde warunki na torze, zarówno techniczne aspekty bolidu (zużycie opon, szybkość zmiany biegów), jak i fizyczne, wpływające na kierowcę (poczucie przeciążenia, opór kierownicy).

No a ile trzeba zapłacić za prowadzenie mistrzowskiego bolidu F1 w naszym domu? Za wersję Champions trzeba zapłacić 99,999 funtów. Tańsza wersja Race to 74,999 funtów. Z takimi pieniędzmi można już pokusić się o prawdziwy samochód i to całkiem niezłej klasy. Jednak za ten sprzęt, cena jest uzasadniona.

Zdjęcie Specjalistyczne symulatory bolidu Formuły 1 najlepiej potrafią oddać doznania jazdy. Po nich jest już tylko prawdziwe wyjechanie na tor / @redbullracing / Twitter

Dlaczego kierowcy F1 używają symulatorów?

Jak już wspomnieliśmy, oferowane symulatory są kopią urządzeń, wykorzystywanych przez prawdziwych kierowców. Praktycznie każda drużyna w Formule 1 musi mieć taki symulator. Powodem jest potrzeba stałego przygotowywania się do wyścigów, testowania bolidów i utrzymywania umiejętności.

Naturalnie kierowcy nie jeżdżą prawdziwymi bolidami codziennie. Aby nie wypaść z formy bądź przygotować się na następny wyścig korzystają właśnie z symulatorów. W nich mogą poznać zachowanie bolidu na określonym torze, pozwalając opracować strategię.



Warto też wspomnieć, że prawdziwe symulatory bolidu Formuły 1 różnią się często w zależności od drużyny. F1 to dość nierówny sport gdzie zespoły mają różne budżety. Najbogatsze mogą sobie pozwolić na znacznie bardziej rozwinięte technologie, pozwalające lepiej szkolić kierowców i opracowywać bolidy.