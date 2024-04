Jak podaje BBC, 46-letni Cheng Saephan wyjątkowo szczęśliwy los kupił 7 kwietnia w Portland (USA). Według dostępnych informacji, mężczyzna zdecydował się przyjąć wygraną w formie jednorazowej wypłaty w wysokości 422 milionów dolarów po opodatkowaniu. Sumą chce się podzielić po równo z żoną i z przyjacielem.

- Teraz mogę pobłogosławić moją rodzinę i zatrudnić dla siebie dobrego lekarza. Moje życie uległo zmianie - powiedział dla KOIN Saephan. Dodał, że wcześniej modlił się do Boga o udzielenie pomocy.

Zdradził również, że zamierza teraz kupić wymarzony dom dla rodziny, mężczyzna posiada także dwójkę dzieci. Jednocześnie stwierdził, że mimo tak wielkiej wygranej, nadal będzie grać w Powerball. Powiedział: - Może znowu dopisze mi szczęście.

Jak mam mieć czas na wydawanie tych wszystkich pieniędzy? Jak długo będę żył? Cheng Saephan

Trzeba dodać, że Saephan od ośmiu lat przechodzi chemioterapię. By spróbować szczęścia on, jego żona i przyjaciel połączyli siły, by kupić ponad 20 losów (wydali na to około 200 dolarów). Zwycięskimi liczbami okazały się 22, 27, 44, 52, 69 i "czerwona Powerball" o numerze 9.

Saephan urodził się w Laosie, następnie w 1987 roku przeprowadził się do Tajlandii, skąd w 1994 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdziła Agencja Associated Press, mężczyzna na konferencji prasowej był ubrany w szarfę należącą do Iu Mein, jest to południowo-wschodnioazjatycka grupa etniczna mająca korzenie w południowych Chinach. Wiele osób z Iu Mein w czasie wojny w Wietnamie pomagało amerykańskiemu wojsku. Później uciekli do Tajlandii, by uniknąć zemsty.

W USA 46-latek pracował jako mechanik samolotów. Według prawa stanu Oregon w większości przypadków, zwycięzcy nie mogą pozostać anonimowi. Jak wskazuje BBC, była to czwarta co do wielkości wygrana w historii całej loterii Powerball. Najwyższa wygrana wyniosła 2,04 miliarda dolarów, miało to miejsce w 2022 roku.

Na loterii można zgarnąć miliardy dolarów. Czym jest Powerball?

Powerball to loteria, która jest dostępna w 45 stanach w USA oraz w Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Nadzorowana jest przez Multi-State Lottery Association (MUSL). Wygrywa pięć liczb wylosowanych od 1 do 69 (białe kule) oraz jedna liczba od 1 do 26, tzw. "czerwona Powerball".

Los kosztuje dwa dolary, zaś kolejność losowania liczb nie ma znaczenia. Od kilku lat notuje się wzrost cen losów, jednakże razem z tym idzie podwyższanie głównej nagrody, która może osiągnąć miliardy dolarów. Dodatkowo w ostatnich edycjach zmieniono liczbę białych kul z 59 do 69 i czerwonych kul z 35 do 26. Taki zabieg zmniejszył szanse na zdobycie nagrody głównej z jednej szansy na 175,2 mln do jednej na 292,2 mln.

Minimalny jackpot Powerball zaczyna się od 20 mln dolarów. Zwycięzcy mają możliwość wyboru sposobu otrzymania pieniędzy, jest to "renta" lub jednorazowa wypłata. "Renta" wypłacana jest w 30-stopniowych ratach przez 29 lat - każdy przelew wzrasta o 5 proc. rocznie. Z kolei jednorazowa wypłata wynosi około połowy wygranej.