Coca-Cola nadal w Rosji?

Według różnych raportów, z Rosji wycofało się do tej pory ponad 1000 znanych marek - od przedstawicieli rynku spożywczego, usług czy elektroniki. Wśród firm oficjalnie rezygnujących z prowadzenia tam działalności figuruje znana wszystkim Coca-Cola. Jest jednak pewien problem - popularny gazowany napój w dalszym ciągu odpowiada za jedną trzecią sprzedawanych produktów w swojej kategorii.

Jak się okazuje, firma uciekła się do mocno nieczystych zagrywek, które ostatecznie zdołały na pewien czas zamydlić oczy konsumentom na całym świecie. Oficjalnie w Rosji butelek z popularnym logo wyprodukowanych na miejscu nie znajdziemy. W rzeczywistości istnieje możliwość, że znany napój przeszedł jedynie specyficzny rebranding. Czy Coca-Cola nadal jest dostępna w Rosji, ale pod inną nazwą?

Dobra cola, zła polityka wobec zbrodni

Cała sytuacja dotyczy napoju, którego nazwę można przetłumaczyć na “Dobra Cola". Poza tradycyjnym, czarnym wariantem oferuje on również pomarańczową i cytrynową odmianę. Spójrzcie sami - czy design czegoś wam nie przypomina?

Zdjęcie Napoje bezalkoholowe w Rosji. Design całkiem znajomy! / YouTube/Zack The Russian / materiał zewnętrzny

Za produkcję tych popularnych w Rosji napojów odpowiada Multon Partners. Firma produkująca m.in. popularne w tym kraju soki owocowe ma dość interesujące powiązania z Coca-Cola Hellenig Bottling Company (Coca-Cola HBC). O ile nazwa brzmi znajomo, nie jest to ta znana wszystkim The Coca-Cola Company - choć przedsiębiorstwa są ze sobą mocno powiązane i jest to kluczem do rozwiązania układanki.

Coca-Cola HBC to jedna z firm odpowiadających za rozlewanie napojów, a jej operacje odpowiadają jednej trzeciej produkcji Coca-Coli na całym świecie. Działa w krajach europejskich (np. w Polsce i krajach bałtyckich), jak również w Egipcie, Nigerii czy Armenii. Co interesujące, firma ta w sierpniu 2022 na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmieniła nazwę - na Multon Partners.

Dobry Cola nie ma powiązania z Coca-Colą ani z Coca-Cola Co. Coca-Cola HBC dla agencji Reuters w sierpniu 2022 roku

Chociaż The Coca-Cola Company nie przyznaje się do żadnych powiązań z Multon Partners, to produkty nawiązujące w oczywisty sposób do bezalkoholowych klasyków są produkowane w tych samych rozlewniach, co wcześniej miało miejsce w przypadku napojów Coca-Coli. Analizując wypowiedzi przedstawicieli firm, należy czytać między wierszami. Weźmy na przykład poniższy cytat:

W ścisłej współpracy z The Coca-Cola Company zaprzestaliśmy wszelkiej produkcji i sprzedaży marek firmy w Rosji. Nie ma planów ponownego wprowadzenia marek lub produktów Coca-Cola Company w jakimkolwiek formacie. Zoran Bogdanovich, dyrektor generalny Coca-Cola HBC

Chcąc być uszczypliwym, należy zwrócić uwagę na słowo "marki". Owszem, w Rosji nie produkuje się produktów marki Coca-Cola - ale czy w ten sposób nie zostawiono sobie bezpiecznej furtki? W rzeczy samej, "Dobra Cola" nazwą nawiązuje do napoju, który został spopularyzowany w Rosji wcześniej. To troche tak, jakby na rynek soków wszedł producent kojarzony wybitnie z produkcją np. dżemów. Mając swoją określoną markę, mógłby firmować nią inne produkty.

Zdjęcie Coca-Cola Company a Coca-Cola HBC / YouTube/Zack The Russian / materiał zewnętrzny

Pozostaje jeszcze kwestia nieprzyznawania się do powiązań. Oczywiście, The Coca-Cola Company może ich z Multon Partners bezpośrednio nie mieć - a Coca-Cola HBC? Tej sprawy wypowiedź nie dotyczy. Można jednak dość łatwo sprawdzić, że centrala Coca-Coli jak najbardziej posiada część udziałów w spółce odpowiadającej za rozlewanie napoju w wielu krajach świata. Tak było przed rosyjską inwazją, tak pozostaje i dziś.