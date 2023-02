Reklama

Naukowcy są przekonani, że ich odkrycie dostarczyło podstaw do pełnego zrozumienia wpływu napojów gazowanych na funkcje rozwojowe i reprodukcyjne ludzi, a tym samym korzyści z ich spożywania w zapobieganiu dysfunkcji prostaty i nowotworom. A co z poprzednimi badaniami, jak choćby to przeprowadzone z udziałem 2500 mężczyzn, które sugerowało zmniejszenie o 30 proc. ilości plemników przy regularnym spożywaniu litra napoju gazowanego dziennie?



Zespół Northwest Minzu University zdaje sobie z nich sprawę, ale jego zdaniem "dysponujemy naprawdę niedużą liczbą dokumentacji dotyczącej korelacji między spożyciem napojów gazowanych a funkcjami reprodukcyjnymi i płodnością u ludzi i zwierząt", więc niezbędne są kolejne badania w temacie.



Szczególnie że sami badacze potwierdzają, że spożywanie napojów gazowanych może prowadzić do otyłości, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2, więc jeśli chcielibyśmy w ten sposób "leczyć" niski poziom testosteronu, to narażamy się na inne problemy. Co więcej, zdrowszą alternatywą wydaje się kawa (pod warunkiem, że nie taka ze śmietanką i toną cukru albo syropów smakowych), bo z jednego z niedawnych badań wynika, że duże spożycie kofeiny także zwiększa produkcję testosteronu.