Patrząc na projekty Fifteen Fifteen trudno się dziwić, że część osób próbowała być głosem rozsądku, bo budynek wygląda w gruncie rzeczy jak w trakcie niedokończonej partii ogromnej szklanej gry Jenga.



Moją wizją na Fifteen Fifteen było stworzenie immersyjnego trójwymiarowego połączenia między naturą, życiem miejskim i przestrzenią osobistą. Budynek aktywnie pozycjonuje indywidualności w ramach swojej wyrazistej społeczności i prezentuje zapierające dech w piersiach krajobrazy Vancouver wyjaśnia projektant Ole Scheeren.

Z pewnością nie jest to miejsce do życia dla osób, które mają problem z lękiem wysokości, bo w niektórych mieszkaniach z pewnością nie będzie opuszczać nas wrażenie stania nad przepaścią. Poza tym, zjednoczenie z życiem miejskim i pięknymi krajobrazami wymaga poświęceń, bo zewnętrzne ściany apartamentów są szklane, więc o prywatności też można zapomnieć, szczególnie na niższych piętrach.



Szklane klocki Jenga - czy tam da się mieszkać?

Budynek składać ma się z 42 pięter (biuro architektoniczne wciąż nie podało jego dokładnej wysokości) i gdyby nie jego wystające jak klocki Jenga apartamenty, nazywane Rezydencjami Obserwacyjnymi, w gruncie rzeczy mocno przypominałoby klasyczne drapacze chmur.

Zdjęcie Nowe wydanie klocków Jenga - ten wyjątkowy budynek stanie na ulicach Vancouver / Büro Ole Scheeren / materiały prasowe

W środku zmieszczą się łącznie 202 mieszkania, zarówno małe studia, jak i dużo większe apartamenty z 3 sypialniami, a także ultraluksusowe i najbardziej prestiżowe penthouse’y na szczycie wieży.

Jeśli chodzi o wnętrza, to jak zapewniają autorzy projektu, będą one nawiązywać jednocześnie do nowoczesnej formy samego budynku, jak i bliskości natury, hołdując holistycznemu podejściu do architektury. Dlatego też wszystkie apartamenty i części wspólne będą wykończone z użyciem naturalnych materiałów, kolorów i tekstur.



Zdjęcie W środku budynku znajdą się tylko naturalne kolory, tekstury i materiały / Büro Ole Scheeren / materiały prasowe

- Za często deweloperzy oddzielają architekturę od wnętrza i tworzą dekoracyjne niedopasowanie, które nie ma nic wspólnego z budynkiem. W Fifteen Fifteen stworzyliśmy totalną jedność pomiędzy tymi dwoma elementami... - czytamy na stronie projektu.

Jak informuje Daily Mail, bo wciąż nie poznaliśmy oficjalnych cen, za najtańsze apartamenty trzeba zapłacić ok. 1,1 mln USD, więc cena penthouse’ów i Rezydencji Obserwacyjnych będzie z pewnością zwalać z nóg - termin oddania inwestycji to 2026 rok.