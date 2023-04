Czy to sypialnia Elona Muska? Miliarder skomentował zdjęcie

Miliarder mieszka w domu za 45 tysięcy dolarów

W sierpniu 2022 Elon Musk był gościem programu "Full Send Podcast" w serwisie YouTube. W rozmowie ujawnił, że mieszka w domu za 45 tysięcy dolarów w Boca Chica w Teksasie. Miał go zakupić tylko dlatego, że jest blisko jednego z oddziałów kosmicznego koncernu SpaceX, który także jest jego własnością. - Kupiłem go, bo był w pobliżu mojej fabryki rakiet (SpaceX). Mogę do pracy chodzić pieszo - wyjaśnił Elon Musk.

Miliarder ujawnił, że dom ma trzy sypialnie. Wcześniej miał dwie, ale dom został przez niego lekko zmieniony, gdyż czasami nie mieli gdzie spać jego goście. - Musiałem na sypialnię przerobić garaż - powiedział Musk. Miliarder nie ukrywa, że wielu jego znajomych do tej pory nie może uwierzyć, że posiadając tak niewyobrażalny majątek mieszka w tak skromnym domu. - Jest rzeczywiście bardzo mały - odpowiedział rozbawiony Musk.

Elon Musk od wielu lat jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Według agencji Bloomberga na koniec lutego 2023 roku właściciel Tesli i SpaceX miał majątek szacowany na 187 miliardów dolarów. W amerykańskich mediach ukazały się wyliczenia, że w trakcie ostatniej zwyżki notowań Tesli na giełdzie Elon Musk zarabiał ponad 430 milionów dolarów każdego dnia.