Lot samolotem, czyli rejs i czarter

Pierwszy lot samolotem może nas wprawić w niezłe zakłopotanie. Szybko natkniemy się na szereg pojęć, które nie mają zastosowania w innych środkach lokomocji. Ba, wśród gamy przewoźników pojawiają się też różne rodzaje lotów. Przykładem są wspomniane loty czarterowe i rejsowe.

Choć startują z tych samych lotnisk, niekiedy zaraz po sobie, korzystają z tych samych (lub podobnych) maszyn, to różnice między lotem rejsowym a czarterowym są dość spore. Warto wiedzieć, co je różni i w jakich sytuacjach należy wybrać daną opcję.

Co to jest lot czarterowy?

Czym jest lot czarterowy? W dużym uproszczeniu można przyjąć, że to samolot na wakacje. Jest to połączenie lotnicze organizowane przez biuro podróży we współpracy np. z firmami wynajmującymi samoloty lub przewoźnikami, którzy oferują takie usługi.

Oznacza to, że kupując zagraniczną wycieczkę, w skład której wchodzi transport samolotem, skorzystamy z lotu czarterowego. Istnieje polska linia lotnicza zajmująca się lotami czarterowymi - to Enter Air, który obsługuje połączenia z wielu polskich lotnisk. Firma współpracuje też z szeregiem polskich biur podróży. Oznacza to, że lecąc np. na wakacje do Egiptu można trafić na jeden z samolotów właśnie tych linii.

Zdjęcie Enter Air to polski przewoźnik oferujący loty czarterowe. / Foto Olimpik/REPORTER / East News

Loty czarterowe nie mają stałego miejsca w siatce połączeń. Najczęściej występują okresowo, np. w trakcie trwania sezonu turystycznego w danym miejscu. Najczęściej bilet na samolot czarterowy wchodzi w skład kupionej wycieczki. Loty te są jednak dostępne dla "zwykłych" pasażerów. Warto pamiętać, że również popularne znane nam linie lotnicze zajmują się częściowo czarterami - do popularnych wakacyjnych kurortów dolecieć można czarterami LOTu, Ryanair i nie tylko.

Co to jest lot rejsowy?

Lot rejsowy to standardowy lot zgodnie z rozkładem przewoźnika z danego lotniska w kierunku punktu docelowego. Istnieją one na podstawie stałej siatki połączeń, która jest ogłaszana np. na dany rok kalendarzowy. Loty te mają swój określony rozkład i odbywają się niezależnie od sezonu turystycznego. Można uznać, że to "tradycyjne" formy połączeń lotniczych.

Zdjęcie Bombardier Dash Q400 w malowaniu PLL LOT. / Michał Adamowski / East News

Polskie linie lotnicze LOT to najbliższy nam przykład przewoźnika, który ma w swojej ofercie loty rejsowe. Dla przykładu, z Poznania można codziennie dolecieć do Warszawy, a ze stolicy do wielu miejsc w Europie i nie tylko. To jednak nie koniec, bo istnieją również tanie linie lotnicze. Siatka połączeń Ryanair czy Wizzair to również loty rejsowe - nawet, jeżeli niektóre z nich zabiorą nas do atrakcyjnych, wakacyjnych miejscowości.

Lot czarterowy a lot rejsowy

Wiemy już, że loty rejsowe mają stałe miejsce w rozkładzie lotów, a loty czarterowe występują okresowo - zależnie od sezonu turystycznego. A jak to wygląda w praktyce? Można stwierdzić, że loty rejsowe są podobne do podróży przy pomocy pociągów - korzystając z witryn przewoźnika lub stoisk na lotnisku możemy kupić bilet i udać się w podróż.

Sprzedaż miejsc na loty czarterowe odbywa się głównie przez biura podróży i jest ściśle związana z liczbą turystów biorących udział w wycieczce. Największa różnica między lotem czarterowym a rejsowym to regularność. O ile wspomniana trasa między dużymi miastami w Polsce jest stała, tak wyprawy do kurortów ulegają zmianom. Biuro turystyczne zabiera turystów np. do Tunezji dwa razy w tygodniu od czerwca do października, podczas gdy loty rejsowe są bardziej reuglarne i mogą trwać cały rok.

Jak i gdzie kupić bilet na lot czarterowy?

Kupno biletu na lot czarterowy różni się od lotów rejsowych. Bardzo często nie są w ogólnie dostępnej sprzedaży, choć zdarzają się wyjątki. Dla przykładu, korzystając w wyszukiwarek połączeń lotniczych najczęściej natrafimy na loty rejsowe, rzadziej na loty czarterowe. Są jednak i takie strony, na których można znaleźć bilety na lot czarterowy bez konieczności kupowania całej wycieczki.

Co istotne, ceny biletów na loty czarterowe spadają wraz ze zbliżającym się terminem odlotu. Z reguły w pakiecie mamy np. bagaż rejestrowany, a im bliżej wylotu, tym cena jest niższa. To odwrotna sytuacja od tej znanej z lotów rejsowych - wówczas bilety są najczęściej tym droższe, im mniej czasu pozostało do wylotu.

Zdjęcie Czas wrócić do podróżowania. Ryanair rośnie w siłę / 123RF/PICSEL

Czarter a bagaż

Loty czarterowe są skierowane do turystów udających się na zagraniczny wypoczynek. To oczywiste, że w obliczu nawet i dwutygodniowej wyprawy chcemy móc komforotwo spakować wszelkie potrzebne ubrania i inne rzeczy. Na szczęście standardem jest, że lot czarterowy pozwala na zabranie przyzwoitej ilości bagażu.

Z reguły pasażer może wziąć na pokład lotu czarterowego jeden bagaż podręczny (np. plecak lub niewielką torbę) o wadze nie przekraczającej 5 kilogramów. Dodatkowo, pasażerom najczęściej przysługuje jedna walizka rejestrowana na osobę. Jej waga powinna nie przekraczać 20 kilogramów.

Czy lowcost to loty rejsowe? Ryanair i Wizzair

Na pewno kojarzycie dość popularny obrazek z polskich lotnisk - siatka połączeń pełna ofert tanich przewoźników, jak Ryanair czy Wizzair. To zresztą domena nie tylko rodzimych portów lotniczych, wszak budżetowi przewoźnicy są popularni na całym kontynencie. Czy tani lot to również połączenie rejsowe?

Jak najbardziej - o ile spełnia oczywiście jego warunki. Z usług tanich linii również korzystają biura podróży, dlatego niczym dziwnym nie jest lot czarterowy wykonywany przez Buzz (dawniej - Ryanair Sun). Mimo to, większość standardowych połączeń tanich przewoźników to loty rejsowe. Przykład? Popularne w Polsce loty do Londynu czy różnych miast w Niemczech i nie tylko. W przypadku tanich biletów lotniczych warto oczywiście pamiętać o bagażu - podręczny jest w cenie, ale każdy nadmiarowy kilogram to spore dopłaty!