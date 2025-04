Właściciel Cybertrucka z Truckee w Kalifornii postanowił sprawdzić, czy jego samochód naprawdę "może działać jak łódź", jak zapowiadał to podczas wielu prezentacji Elon Musk . Wybrał się nad pobliską rzekę, włączył tryb "Wade Mode", który podnosi zawieszenie oraz zabezpiecza akumulatory przed wodą i… jego eksperyment zakończył się spektakularnym fiaskiem. Szybko okazało się, że może zapomnieć o jakiejkolwiek przeprawie, bo nawet jeśli pickup nie boi się wody, to błoto jest jego poważnym wrogiem.

Czy to oznacza, że cała wina za ten incydent spada na właściciela? Niekoniecznie, bo chociaż można było się domyślić, że ważący ok. 3000 kg Cybertruck szybko zapadnie się w błoto i żadna odporność na wodę czy wodoszczelność tu nie pomogą, to Elon Musk w 2022 roku chwalił się na platformie X, że Cybertruck "będzie na tyle wodoodporny, by krótko służyć jako łódź" , umożliwiając przeprawę przez rzeki, jeziora, a nawet spokojne morza.

Co więcej, zapewniał też, że Cybertruck jest zdolny do przeprawy 360 metrów dzielących bazę SpaceX Starbase i wyspę South Padre w Teksasie, więc klienci śmiało mogli zakładać, że płytkie rzeki będą ich. Rzeczywistość pokazuje jednak, że do miana amfibii Cybertruckowi jeszcze daleko, a do tego Tesla zastrzega w gwarancji, że nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z jazdy w wodzie, więc wnioski nasuwają się same.