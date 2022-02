Fotki z wakacji w mediach społecznościowych pomagają chronić zagrożone zwierzęta

Daniel Górecki Lifestyle

Wygląda na to, że fani dzielenia się w sieci zdjęciami z międzynarodowych wojaży dostali właśnie kolejny argument, by kontynuować swoją “działalność". A przynajmniej jeśli chodzi o fotki dzikich zwierząt, bo jak informują naukowcy, może to być całkiem przydatne narzędzie ochrony zagrożonych gatunków.

Byłeś na wakacjach w Afryce? Koniecznie podziel się zdjęciem zebry 123RF/PICSEL