Władze we Francji przeprowadziły eksperyment, wykorzystując sztuczną inteligencję do namierzania prywatnych niezarejestrowanych basenów, dzięki czemu urzędy podatkowe wzbogaciły się w sumie o aż 10 mln euro. Dlaczego tyle ludzi nie zgłosiło posiadania basenu? Spowodowane jest to "chęcią zaoszczędzenia", ponieważ baseny skutkują wyższymi podatkami od nieruchomości, gdyż zwiększają one jej wartość. Baseny muszą być zadeklarowane zgodnie z prawem francuskim.

Google wraz z francuską firmą konsultingową Capgemini opracowało specjalne oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do wyszukiwania basenów na zdjęciach lotniczych. Obrazy były następnie porównywane z bazą danych rejestru gruntów, która prowadzona jest przez francuskie organy podatkowe.

Reklama

Eksperyment dotyczył dziewięciu regionów we Francji: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Vendée, Maine-et-Loire i Morbihan. Testy zostały przeprowadzone w październiku 2021 r., a urzędnicy twierdzą, że program może być wdrożony w całym kraju. Czy Francuzi ustawią się w kilometrowych kolejkach, by zarejestrować baseny i uniknąć kary?

Basen to luksus?

Według portalu Statista, we Francji w 2020 roku było ponad 3,2 miliona prywatnych zarejestrowanych basenów. Pandemia, lockdown i praca zdalna spowodowały, że nastąpił dalszy wzrost ich liczby. Budowa basenów we Francji w 2021 r. wzrosła o 30 proc. - podaje The Connexion. Jak donosi gazeta Le Parisien, podatek od basenu o powierzchni 30 metrów kwadratowych wynosi rocznie 200 euro (około 946 zł).

Francuskie urzędy podatkowe uważają, że oprogramowanie może zostać w przyszłości wykorzystane do wyszukiwania niezadeklarowanych rozbudów domów, patio, czy altanek, które także są uwzględniane w podatkach od nieruchomości.

Zastępca dyrektora generalnego ds. finansów publicznych, Antoine Magnant, powiedział dla Le Parisien: - Szczególnie celujemy w rozbudowę domu, taką jak werandy. Ale musimy być pewni, że oprogramowanie może znaleźć budynki o dużej powierzchni, a nie np. hodowlę psów lub domek zabaw dla dzieci. -. Jednakże według niektórych doniesień, w kwietniu system miał około 30 proc. marginesu błędu, co doprowadziło do nieprawidłowej identyfikacji paneli słonecznych jako basenów.

Zainteresowanie niezadeklarowanymi basenami nastąpiło po słowach Julien Bayou z francuskiej partii Europa Ekologia - Zieloni, poinformował on, że nie wyklucza wprowadzenia zakazu na nowe prywatne baseny. Jak powiedział dla BFMTV, Francja potrzebuje "innego stosunku do wody (...) Wyzwaniem nie jest zakazanie basenów, ale zagwarantowanie naszych podstawowych potrzeb wodnych.". Zakaz byłby "ostatecznością".

Susza we Francji

Francja zmaga się obecnie z jedną z najgorszych susz w swojej historii, która doprowadziła do tego, że ponad 100 gminom w całym kraju brakuje wody pitnej. Jak podała krajowa służba pogodowa Meteo-France, w lipcu we Francji spadło zaledwie 9,7 mm wody - jest to najsuchszy miesiąc w tym kraju od marca 1961 r. W celu oszczędzania wody w większości północno-zachodniej i południowo-wschodniej Francji nawadnianie zostało zakazane.