Francuski wspinacz nie żyje. "Enigma" spadł z 68. piętra

Policja twierdzi z kolei, że mężczyzna był po raz ostatni widziany żywy o 19:38. kiedy zapukał w okno apartamentu kompleksu, co skłoniło pokojówkę do wezwania policji. Osoba ta miała powiedzieć w zgłoszeniu, że Lucidi został uwięziony na zewnątrz apartamentu i tuż przed nieszczęśliwym wypadkiem walił w okno, prosząc o pomoc, co pokazuje dramatyzm tej sytuacji.

Na miejscu zabezpieczono aparat Lucidiego, który zawierał filmy z jego innych podobnych niebezpiecznych wyczynów, ale oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana (choć wydaje się oczywista). Według Gurjita Kaura, właściciela hotelu, w którym podobno przebywał Lucidi, gość był "przyjaznym i skromnym facetem", więc nic nie wskazuje na próbę samobójczą, a raczej nieszczęśliwy wypadek:



Był zdrowy, wysportowany i szczęśliwy powiedział serwisowi informacyjnemu.