Bill Gates lubi zaskakiwać i tak też zrobił. Za pośrednictwem Twittera poinformował, że planuje rozdać cały swój majątek. Nie będzie to jednak rozdawnictwo przypadkowe, bo pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących. Jako dowód, miliarder już w tym miesiącu przekaż 20 miliardów dolarów jednej z organizacji charytatywnych.

Bill Gates pozbędzie się całego majątku

Już podczas pandemii COVID-19 Bill Gates wraz z żoną wydali ponad 1.5 miliarda dolarów na pomoc zakażonym, a także znalezienie skutecznej szczepionki. Gates przedstawił także dokładne wykresy, na których widać, jak wyglądała jego działalność dobroczynna, począwszy od roku 2000. Według założeń miliardera niebawem ma dojść do tego, że pozbędzie się on całego majątku i przestanie być najbogatszym człowiekiem świata. To przykład na to, że z olbrzymią ilością pieniędzy można zrobić coś naprawdę dobrego.

Przed pandemią, fundacja Billa Gatesa wydawała rocznie około 6 miliardów dolarów na pomoc potrzebującym. Skutki pandemii, a także wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie, zwiększają zapotrzebowanie na pomoc, dlatego małżeństwo Gatesów chce doprowadzić do wydawania przez ich organizację aż 9 miliardów rocznie do roku 2026. Z tego też powodu już w lipcu 2022 para przekaże wspomniane 20 miliardów dolarów, aby cel mógł zostać osiągnięty znacznie szybciej.

Kiedy patrzę w przyszłość, planuję przekazać praktycznie całe moje bogactwo fundacji. Zejdę w dół i ostatecznie zejdę z listy najbogatszych ludzi na świecie. Bill Gates

Bill Gates uznał, że jego obowiązkiem jest zwrócenie zebranych zasobów społeczeństwu. W ten sposób poprawi jakość życia potrzebujących, a także zmniejszy ich cierpienie. Jednocześnie zasugerował, że liczy na to, iż inni na wysokich stanowiskach również pójdą w tym kierunku. Co ciekawe małżeństwo Gatesów postanowiło nie robić ze swoich dzieci miliarderów, dlatego przed śmiercią miliarder pozbędzie się majątku i nie będzie on przepisany na potomków.

Takie postępowanie można jedynie chwalić i liczyć na to, że faktycznie inni miliarderzy pójdą w tym kierunku, co założyciel Microsoftu, Bill Gates.