Godzina 22:09 w sobotę. Poznaj sekret, który zmieni twoją noc

Jeśli chodzi o godziny, ponad jedna trzecia respondentów wskazała, że preferuje seks między 22:00 a 00:00, z czego 80 proc. uznało, że idealna jest dokładnie 22:09. Wieczorne godziny w ogóle dominowały, jeśli chodzi o czas aktywności seksualnej, bo drugim najpopularniejszym przedziałem był czas między 20:00 a 22:00 (27 proc. badanych). W przeciwieństwie do tego, wczesne godziny poranne były najmniej popularnym czasem na seks - tylko 4 proc. respondentów wybrało seks między 06:00 a 08:00.

Każda godzina przed 18:00 jest ogólnie uważana za najmniej gorący moment dnia, a najmniej seksowną porą tygodnia została uznana godzina 13:02 w poniedziałek wyjaśniają organizatorzy badania.

Codzienne zbliżenia to mit

Badanie ujawniło również, jak często ludzie uprawiają seks. Prawie połowa respondentów (48 proc.) przyznała, że uprawia seks raz w tygodniu, a 19 proc. twierdziło, że dwa razy w tygodniu. Zaledwie 1 proc. uczestników zgłosiło codzienną aktywność seksualną.

Co więcej, kiedy uczestnicy zostali zapytani o to, jak często chcieliby uprawiać seks, okazało się, że dla większości idealne byłyby dwa razy w tygodniu. Największe potrzeby intymne wykazywały zaś kobiety w wieku od 25 do 45 lat, które deklarowały chęć odbycia czterech stosunków w tygodniu - do dwa razy więcej niż mężczyźni w tej samej grupie wiekowej.