Google Play Points. Co to jest i jak zbierać punkty?

Spis treści: 01 Czym są Google Play Points?

02 Jak zbierać Google Play Points?

03 Jak dołączyć do programu Google Play Points?

Czym są Google Play Points?

Google Play Points to program lojalnościowy, który umożliwia zdobywanie punktów i nagród w Google Play Store. Zebrane punkty możemy wymienić na kupony rabatowe, przedmioty specjalne w aplikacjach albo środki do wykorzystania w sklepie Google Play Store.

Jak zbierać Google Play Points?

Punkty Google Play zbieramy, dokonując zakupów w sklepie Google Play. Za każdą wydaną złotówkę otrzymujemy 1 punkt. W pierwszym tygodniu uczestnictwa w programie mamy do dyspozycji bonus powitalny, który daje nam 3 razy więcej punktów za każdy zakup. Jak informuje Google, podczas wydarzeń specjalnych możemy dostać nawet 4 razy więcej punktów (taka sytuacja miała miejsce podczas 10 urodzin sklepu Google’a, jednak wtedy punkty nie były jeszcze dostępne w Polsce).

Co ciekawe, liczba otrzymywanych punktów zależy od tego, jaki mamy poziom. Wyróżniamy 4 - brązowy, srebrny, złoty i platynowy. W brązowym obowiązują te zasady, które widnieją powyżej. Każdy kolejny oferuje coraz więcej punktów oraz bonusów, a na poziomie platynowym dochodzi również pomoc premium, czyli szybsze odpowiedzi i dedykowana obsługa.

Jak dołączyć do programu Google Play Points?

Aby dołączyć do programu, musimy wejść w aplikację Google Play Store na telefonie z Androidem. Następnie należy kliknąć ikonę profilu znajdującą się w prawym górnym rogu, wybrać Play Points, a następnie "Dołącz". Możemy to też zrobić na komputerze, wchodząc na stronę internetową sklepu, a później pokonując te same kroki, co w przypadku telefonów.