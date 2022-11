W Play Store, czyli sklepie mobilnym z aplikacjami na urządzeniach z Androidem, regularnie pojawiają się zainfekowane oprogramowania, którym w jakiś sposób udaje się przemknąć niezauważonym pod czujnym okiem zabezpieczeń Google’a. Firma na bieżąco stara się je usuwać, jednak nie zawsze udaje się to zrobić na czas. Tak stało się w przypadku poniższych czterech aplikacji.

Jakie aplikacje trzeba usunąć?

Badacze z Malwarebytes wskazali cztery zainfekowane aplikacje. Usunąć powinniśmy:

Bluetooth Auto Connect,

Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB,

Mobile Transfer: Smart Switch,

Bluetooth App Sender.

Badacze odkryli, że apki te zainfekowano złośliwym oprogramowaniem HiddenAds, które aktywuje się kilka dni po pobraniu aplikacji, dzięki czemu łatwiej się mu ukrywać w sklepie Google’a. Mają to być aplikacje użytkowe - co jednak robią naprawdę, to przynoszą deweloperom niezasłużone dochody z reklam, ale nie tylko. Gdy już zaczną działać, otwierają nowe karty w przeglądarce Chrome w tle (nawet gdy urządzenie jest zablokowane), celem załadowania różnych reklam, lecz zdarzają się też gorsze przypadki. Niektóre z nich są w pełni złośliwe, a na naszych ekranach najpierw pojawia się strona z treściami dla dorosłych, przekierowująca na strony phishingowe, a następnie możemy zobaczyć informację, że urządzenie, z którego korzystamy, jest zainfekowane wirusem lub że konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji.

Zazwyczaj w takich sytuacjach Google działa szybko i pozbywa się oprogramowania ze sklepu, a nam pozostaje usunąć apki ze swoich telefonów, jeśli je ściągnęliśmy. Jednak w tym przypadku aplikacje te są nadal dostępne do pobrania w Play Store, czego oczywiście nie powinniśmy robić. Uważajmy więc, gdy wybieramy się na poszukiwanie nowych apek w Google Play Store. Pomocne mogą się okazać opinie oraz oceny użytkowników.