Hotel w klasztorze obok sióstr zakonnych. Otwarcie wyjątkowego obiektu w Polsce

Już 31 maja we Wrocławiu odbędzie się oficjalne otwarcie hotelu Arche Klasztor, który powstał w wyniku dziewięcioletniej rewitalizacji kompleksu XIX-wiecznych budynków na Karłowicach. W trakcie remontu napotkano poważne wyzwania konstrukcyjne, m.in. konieczność ręcznego wzmocnienia posadowienia jednego z budynków, co znacząco wydłużyło prace i podwoiło koszty inwestycji, sięgające około 70 milionów złotych.

Założona przez Władysława Grochowskiego Grupa Arche znana jest z kupowania zabytkowych obiektów, które następnie odrestaurowuje i zamienia w hotele. W 2016 roku firma zakupiła od urzędu marszałkowskiego budynek dawnego szpitala, który wcześniej pełnił rolę klasztoru sióstr Urszulanek. Po remoncie w końcu w wyjątkowym obiekcie rusza 4-gwiazdkowy hotel. To 21. hotel Arche - największej w kraju sieci hotelowej z polskim kapitałem. Równie niezwykła (jak sam budynek i jego przeszłość), jest też historia pozyskania nieruchomości, o czym wspomina właściciel.

- Realizacja tej inwestycji wiąże się z niesamowitą historią. Mianowicie oglądaliśmy wówczas trzy obiekty i wybraliśmy już inny. W sumie wszystko było już zdecydowane, ale nagle obudziłem się w środku nocy, przed ostatnim terminem wpłaty wadium za klasztor i dawny szpital sióstr we Wrocławiu. Z samego rana zadzwoniłem do księgowości i zapytałem, czy już zrobiono przelew na przetarg za inny obiekt. Okazało się, że jeszcze nie. Zmieniłem decyzję i poleciłem wpłacić wadium, ale za klasztor. Spółka Arche, była jedyną chętną do jego zakupu na przetargu organizowanym przez Marszałka Województwa. Potem siostry zakonne mówiły mi, że wymodliły sobie nas jako inwestora, bo kręcił się tam ktoś inny, kogo nie chciały. Wierzę, że w tym przypadku musiały zadziałać jakieś siły wyższe - wspomina Władysław Grochowski prezes Arche SA.