IKEA wynajmuje w Tokio malutkie mieszkanko za 1 dolara

Mieszkanko znajduje się w tokijskiej dzielnicy Shinjuku. IKEA podała, że oferuje powierzchnię zaledwie 10 metrów kwadratowych, ale zostało urządzone w tak pomysłowy sposób, że można tam poczuć się naprawdę komfortowo.

Nie musimy wierzyć na słowo Szwedom. Możecie sami się o tym przekonać, oglądając zdjęcia tego obiektu. Najważniejszym aspektem całej akcji jest fakt, że to malusieńkie mieszkanko można wynająć za zaledwie 1 dolara miesięcznie za pomocą dedykowanej witryny . Chętnych nie brakuje, zatem nie spodziewajcie się, że uda Wam się tam przespać.

Reklama

Wideo youtube

Zapracowani Japończycy stwierdzili, że to najpiękniejszy i najbardziej praktycznie urządzony pokój o tych wymiarach na całym świecie. Projektanci z IKEA tym ciekawym projektem chcieli pokazać, że oferowane przez nich systemy meblowe są wygodne, przytulne i funkcjonalne, a życie w małych pomieszczeniach może teraz być przyjemnym doświadczeniem.

Szwedzka firma planuje sprzedawać kompletne wyposażenie przeznaczone do właśnie takich 10-metrowych mieszkanek, których w Tokio nie brakuje. Japończycy uważają, że dzięki takim projektom, dotychczas małe klitki, do jakich nie wracali z uśmiechem na twarzy, teraz mogą nabrać zupełnie innego wymiaru. Tym bardziej jest to ważne w czasach pandemii, gdy duża część ludzi pracuje zdalnie ze swoich domów.