"Oszust z Tindera" bije rekordy popularności na Netfliksie. Dokument przedstawia historię trzech kobiet, które dały się oszukać przez mężczyznę podającego się za potentata diamentów, który wyłudził od nich ogromne sumy pieniędzy. Co ciekawe, głównym ochroniarzem oszusta jest Polak - Piotr K., który żąda od amerykańskiego giganta odszkodowania za bezprawne wykorzystanie swojego wizerunku. Wysłał już pismo w tej sprawie do europejskiej siedziby Netfliksa. Scenariusz filmu to nie jest jednak czysta fikcja, a oszustwa na Tinderze faktycznie mają miejsce.

Co zrobić, aby nie paść ich ofiarą i bezpiecznie randkować w internecie. Dzień Bezpiecznego Internetu to dobry moment aby pochylić się nad bezpiecznym użytkowaniem tej popularnej w Polsce aplikacji randkowej.

Bezpieczne randkowanie z Tinderem

1. Skorzystaj z Centrum Bezpieczeństwa Tindera

Od sierpnia zeszłego roku działa Centrum Bezpieczeństwa Tindera. Z jego pomocy można skorzystać w każdej chwili, zgłaszając np. niebezpieczne profile.

2. Sprawdź swoją parę

W Internecie ostrożności nigdy za wiele, dlatego warto sprawdzić w internecie dane osoby z którą planujemy się spotkać. Być może to znany oszust albo przestępca.

3. Użyj wideo chata przed spotkaniem

W czasie pandemii COVID-19 uruchomiono opcję czatu wideo na Tinderze. Skorzystanie z tej usługi pozwoli na uniknięcie gorzkiego rozczarowania na randce oraz potwierdzenie tożsamości osoby po drugiej stronie ekranu

4. Czy ci to przeszkadza?

Tinder wprowadził opcję "Czy ci to przeszkadza?", która pojawia się u odbiorców kiedy otrzymują potencjalnie obrażające wiadomości. Pozytywna odpowiedź na to pytanie powoduje automatyczne zgłoszenie wysyłającego. Podobna funkcja pojawia się w momencie wysłania wiadomości obraźliwej pytając wysyłającego "Czy jest pewny"?.

5. Wykorzystaj opcje blokowania

Nie chcesz rozmawiać z wyjątkowo irytującymi osobnikami? Uniknij nerwów i niepotrzebnego stresu i po prostu ich zablokuj.

6. Zastanów się jakie dane udostępniasz

Udostępnienie zbyt wielu informacji na swój temat pozwoli oszustom na wykorzystanie twoich danych i zaszkodzenie twojej reputacji czy nawet wykradzenie danych. Informacje takie jak numer konta bankowego, karty płatniczej czy adres zamieszkania nie powinny być ujawniane. Podobnie wszystkie prośby o przelew pieniędzy czy podawanie kodu BLIK powinny być z góry odrzucane, a proszący o to blokowani.