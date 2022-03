Jak założyć hasło na folder w komputerze i telefonie? Możliwości w tej kwestii mamy kilka. Wszystko zależy od urządzenia, na którym chcemy zabezpieczyć nasze dane. Warto również korzystać z programów, które nie tylko nadają hasło dostępu do folderu, ale również je szyfrują. Zwiększa to poziom zabezpieczeń wszystkich przechowywanych przez nas informacji. Powoduje to również większy problem do złamania kodu dostępu.

Jak założyć hasło na folder

Ustawienie hasła na folder możliwe jest za pomocą aplikacji zewnętrznych, jak również tych wbudowanych w system. Ta druga opcja dostępna jest w przypadku komputerów z systemem Windows oraz MacOS. Sprawdźmy, jak skorzystać z możliwości systemowych naszego sprzętu.

Reklama

Jak ustawić hasło na folder Windows

Wbudowana opcja ustawiania hasła do folderów dostępna jest jest we właściwościach pliku i folderu. Żeby z niej skorzystać, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas dokument. W menu, które pojawi się po wciśnięciu myszki, wybieramy Właściwości, a następnie Zaawansowane. Tam zaznaczamy pozycję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane. Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK.

Alternatywą będzie wykorzystanie zewnętrznego oprogramowania. Obsługa w każdym przypadku może wyglądać inaczej. Przeważnie funkcjonują one przez przeciąganie plików, aczkolwiek zdarzą się wyjątki. Wśród nich znajdziemy takie aplikacje, które będą funkcjonowały wyłącznie w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy).

Spośród zewnętrznych programów do szyfrowania i nadawania hasła na folder wymienić można:

Password Folder,

Wise Folder Hider,

Folder Spark,

Easy File Locker.

Zanim podejmiemy się korzystania z aplikacji zewnętrznych, musimy być świadomi ich zabezpieczeń. Jeśli zapomnimy danych dostępu, może to być nieodwracalny problem dla nas i naszych danych. Część wspomnianych wyżej programów blokuje możliwość odinstalowania bez podania hasła.

Jak założyć hasło na folder MacBook

W przypadku MacOS wbudowane szyfrowanie jest trudniejsze w obsłudze, porównując do opcji z Windowsa. Możemy założyć hasło z poziomu Narzędzia dyskowego. To w nim tworzymy zaszyfrowaną kopię obrazu naszego dysku, którą możemy zablokować hasłem. Nie spowoduje to zablokowania naszych plików, a jedynie ich sklonowania. Po zrealizowanym procesie możemy spokojnie usunąć pliki źródłowe z dysku.

Aby ustawić hasło na folder w MacBook , należy:

Otworzyć Narzędzie dyskowe ,

, Wybrać Plik , następnie Nowy obraz , a na końcu Nowy obraz folderu ,

, następnie , a na końcu , Wybrać folder z naszego komputera, który ma zostać zabezpieczony hasłem,

W menu Szyfrowanie wybrać format zabezpieczenia plików,

wybrać format zabezpieczenia plików, W momencie pojawienia się odpowiedniego komunikatu, wprowadzić stworzone przez siebie hasło,

W menu Format obrazu wybrać Odczyt/Zapis , by można było w każdej chwili modyfikować folder,

obrazu wybrać , by można było w każdej chwili modyfikować folder, Zatwierdzić cały proces klikając w przycisk Zapisz.

O zakończeniu procesu zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Zaszyfrowana kopia domyślnie zostanie zachowana obok pliku źródłowego.

Zdjęcie Mac posiada wbudowaną opcję nadawania hasła z poziomu Narzędzia dyskowego / materiały prasowe

Mac pozwala nam również na wykorzystanie zewnętrznego oprogramowania - Encrypto. Jest to dużo łatwiejszy sposób na zabezpieczenie swoich danych. Wystarczy uruchomić aplikację i przeciągnąć do niej interesujące nas foldery. Nastąpi nadanie hasła dostępu, a plik zostanie automatycznie zaszyfrowany. Po tym procesie możemy "wyciągnąć" go z aplikacji i zapisać w dowolnym miejscu naszego komputera.

Jak założyć hasło na folder w telefonie

Część osób korzysta z telefonu jako głównego narzędzia pracy. To właśnie w nim przechowuje ważne dane, które powinny być chronione. Zarówno Android jak i iOS posiadają szereg zewnętrznych aplikacji umożliwiających nadanie hasła dla ważnych dokumentów.

Jak założyć hasło na folder Android

W przypadku telefonów komórkowych z systemem Android warto skorzystać z aplikacji Folder Lock. Pozwala ona na przechowywanie plików w katalogach objętych hasłem zabezpieczającym. Jak założyć hasło na folder w Androidzie? Wystarczy wejść w My Miscellaneous, kliknąć znaczek plusa, zaznaczyć opcję Phone i wybrać elementy, które chcemy zablokować hasłem. Do samej aplikacji również zobowiązani będziemy nadać kod PIN. Bez tego nie będziemy mieć możliwości zarządzania plikami.

Jak ustawić hasło na folder iOS

Telefony Apple, tak samo jak te z Androidem muszą korzystać z zewnętrznego oprogramowania do ustawienia hasła na folder. W tym celu można wykorzystać aplikację iLocker-A Private Vault, która jest do pobrania w AppStore. Wszystkie pliki przenosimy do jednego folderu. Całość kodujemy z poziomu aplikacji, wybierając powstały folder i nadając mu hasło dostępu.

***

Zobacz video:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motyl i Globus: Flagi państw INTERIA.PL

Czytaj także:

Ruszył handel "ostatnimi" hamburgerami z McDonald's na rosyjskim odpowiedniku OLX

Putin nie pozbędzie się Twittera. Rusza wersja dla sieci Tor