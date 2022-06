Mail to nic innego jak elektroniczna poczta, dzięki której możemy przesyłać i otrzymywać cyfrowe wiadomości. Od 1971 roku można dzielić się korespondencją za pomocą poczty elektronicznej. Dołączmy do grupy użytkowników posiadających własne adresy mailowe.

Gdzie założyć mail?

Istnieje wiele możliwości na uruchomienie własnej skrzynki mailowej. Od wersji przeglądarkowych, po specjalne programy pocztowe. Od domyślnych poczt, po własne końcówki adresów. Jeśli nigdy nie mieliśmy żadnego maila, warto spróbować na początku darmowych wersji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z czasem zmienić dostawcę swojej poczty elektronicznej. Wszystko zależy od pojawiających się w naszym życiu potrzeb.

Najpopularniejsze skrzynki mailowe to:

Poczta Interia ,

, Gmail,

Poczta Onet,

Poczta o2,

Poczta WP,

Microsoft Outlook/Hotmail.

Jak założyć mail za darmo?

Podane powyżej strony oferują bezpłatną pocztę mailową. Różnice pomiędzy każdą z nich wynikają głównie z limitu danych do przechowania na stronie. Dla przykładu Interia nie posiada limitu pojemności naszych maili, gdzie o2 pomieści wyłącznie korespondencję do 30 GB. Różnica widnieje również w wielkości wysyłanych załączników. Onet ma możliwość wysyłania załączników o pojemności do 2 GB, gdzie WP ma limit do 100 MB.

Poczta Interia. Jak założyć mail?

Wchodzimy na stronę poczta.interia.pl , gdzie widoczna jest opcja "Załóż konto". Pojawia się propozycja otwarcia darmowej skrzynki lub płatnej. Po podjęciu decyzji generuje się formularz z danymi. Wypełniamy w nim imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę konta oraz hasło. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie zgód. Wśród nich znajdzie się zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody marketingowe. Płatna wersja poczty blokuje przekazywanie nam jakichkolwiek treści reklamowych.

Na samym końcu akceptujemy wszystko za pomocą przycisku "Załóż darmowe konto". Otrzymujemy dostęp do naszej skrzynki.

Zdjęcie Założenie adresu e-mail to zaledwie kilka kliknięć. / Interia.pl / materiał prasowy

Jak założyć mail WP, Gmail, o2, Onet, iCloud

Proces zakładania poczty wygląda podobnie na każdym portalu. Wypełniamy formularz, odznaczamy zgody i nasza skrzynka mailowa jest gotowa. Założenie nowego adresu to zaledwie kilka minut.

Aby założyć mail na Gmail, WP, Onet, o2 czy iCloud wchodzimy na stronę główną wybranego portalu, gdzie znajduje się zakładka "Poczta". Następnie wypełniamy formularz z danymi osobowymi. Wybieramy nazwę użytkownika - na jej podstawie wygeneruje się nasz adres mailowy, który jest przed symbolem @ i przechodzimy do zgód. Po ich akceptacji używamy przycisku "Utwórz konto". Rejestracja zostaje ukończona i otrzymujemy dostęp do naszej nowej skrzynki pocztowej.

Zdjęcie Poczta Interia, tak samo jak inne poczty posiada bardzo podobną skrzynkę mailową. / Interia.pl / materiały promocyjne

Jaka założyć mail z własną końcówką?

Założenie maila z własną końcówką to większy wysiłek, ale również duma. W końcu lepiej prezentuje się adres jan.kowalski@mojastrona.pl niż jan.kowalski@gmail.com. Jak możemy założyć maila z własną końcówką?

By posiadać własną końcówkę mailową, konieczne jest wykupienie hostingu oraz domeny. To dzięki nim posiadamy w Internecie własny kawałek serwera oraz spersonalizowany adres strony internetowej. Łączymy wybraną przez nas domenę z hostingiem. Następnie, zazwyczaj na stronie naszego serwera, mamy możliwość uruchomienia adresów mailowych.

Cały proces jest bardziej skomplikowany niż w przypadku wcześniej wspomnianych kont na gotowych portalach. Możemy szukać wsparcia w Internecie, na stronie naszego hostingu bądź poprzez kontakt z działem technicznym.

Dostęp do założonego przez nas maila dostępny będzie przez przeglądarkę, jak i za pomocą programów pocztowych.

Zdjęcie Outlook umożliwia powiązanie ze sobą kilku adresów mailowych. Dostępny jest online, jak i w postaci aplikacji do zainstalowania. / materiał zewnętrzny

Outlook, Thunderbird i inne programy pocztowe

Co w sytuacji, kiedy posiadamy więcej adresów mailowych? Wtedy najlepiej sprawdzą się programy pocztowe, które dadzą nam dostęp do wszystkich maili w jednym miejscu.

Program poczty elektronicznej daje możliwość odbioru i wysyłania wiadomości z komputera oraz telefonu komórkowego. Z jego pomocą możemy korzystać z każdego adresu bez ciągłego logowania się przez przeglądarkę. Dotyczy to zarówno gotowych skrzynek mailowych, jak i adresów z własną domeną.

Jednym z najpopularniejszych wykorzystywanych programów jest Outlook. Jest to aplikacja wydana przez Microsoft, dostępna zarówno na komputery, jak i telefony z systemem Android. Możemy w niej nie tylko korzystać domyślnych adresów (outlook lub hotmail), ale również skonfigurować dostęp do innych skrzynek. Outlook wspiera konta Gmail, iCloud, Yahoo czy adresy na bazie naszych istniejących domen.

Dodanie konta w programie Outlook zajmuje zaledwie kilka chwil. Instalujemy aplikację na urządzeniu, logujemy się do głównego konta i możemy zacząć dodawać inne adresy. W jaki sposób? Dodawanie nowe konta mailowego możliwe jest przez zakładkę "Plik", a następnie "Dodaj konto". Wpisujemy dane dodatkowej skrzynki pocztowej i akceptujemy poprzez przycisk "Połącz". Następnie pojawia się ekran do wpisania hasła. Od teraz na głównym ekranie pojawią się foldery posegregowane według każdego adresu mailowego.

Oprócz Outlooka istnieją inne programy pocztowe, które działają na podobnych zasadach. Mozilla Thunderbird posiada opcje powiązania nowych kont w zakładce "Narzędzia", gdzie widnieje "Konfiguracja kont". Pojawiają się ustawienia, wśród których wybieramy "Czynności" i "Dodaj konfigurację konta pocztowego". Podajemy tam wszystkie potrzebne dane: imię i nazwisko, mail i hasło. Po zatwierdzeniu danych nasz adres mailowy zostaje przypisany do aplikacji.

Outlook oraz Thunderbird to dwa najpopularniejsze programy pocztowe. Istnieje szereg innych aplikacji, dostępnych na komputery i smartfony. Wśród nich dostępny jest czeski program eM Client, osobna aplikacja zintegrowana od Gmail, czy dostępny na wszystkie możliwe platformy intuicyjny BlueMail. Wybór zależy wyłącznie od nas.

