Spis treści: 01 Jaki oczyszczacz powietrza do mieszkania?

02 Jaki oczyszczacz powietrza do domu jednorodzinnego?

03 Czy oczyszczacz powietrza działa w całym mieszkaniu albo domu?

04 Ile kosztuje dobry oczyszczacz powietrza?

05 Czy oczyszczacz powietrza pobiera dużo prądu?

Jaki oczyszczacz powietrza do mieszkania?

Kupujący często wybierają oczyszczacze powietrza pasujące "na styk" do danego metrażu i oczekują od nich bardzo dobrej skuteczności. Niestety jest to zmuszanie urządzenia do działania na najwyższych obrotach. To powoduje szybkie zużycie filtrów i głośną pracę.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do mieszkania? Dopasowany do o około 10 mkw. większego pomieszczenia niż to, w którym ma się znaleźć. Do sypialni mającej około 30 mkw. należy kupić model dostosowany do potrzeb pomieszczenia o metrażu 35-45 mkw.

Kupujący muszą też zwrócić uwagę na kilka innych kwestii:

W mniejszych pomieszczeniach (np. 30-40 mkw.) nie trzeba stawiać oczyszczacza, który będzie oferował wysoki poziom wilgotności. To ważne, ponieważ zbyt duża wilgotność tworzy warunki do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów.

który będzie oferował wysoki poziom wilgotności. To ważne, ponieważ zbyt duża wilgotność tworzy warunki do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów. Do dużych pokoi (60-70 mkw.) zaleca się wybór urządzeń o wysokim przepływie powietrza, np. do 500 m³ na godzinę. Dobrze, jeśli takie modele oferują wielostopniowy system filtracji, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia, bakterie i alergeny z dużego wnętrza.

o wysokim przepływie powietrza, np. do 500 m³ na godzinę. Dobrze, jeśli takie modele oferują wielostopniowy system filtracji, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia, bakterie i alergeny z dużego wnętrza. Zawsze warto wybierać produkty z opcją jonizacji, które redukują m.in. problemy z koncentracją i polepszają samopoczucie.

które redukują m.in. problemy z koncentracją i polepszają samopoczucie. Filtr jest najważniejszym elementem oczyszczacza powietrza i decyduje o jego skuteczności. Szczególnie wiele korzyści przynoszą filtry węglowe i HEPA, które zatrzymują zanieczyszczenia.

Jaki oczyszczacz powietrza do domu jednorodzinnego?

Pomieszczenia w domach są zazwyczaj większe i wyższe niż te w mieszkaniach, więc trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe metry. Jak sprawdzić, jaki oczyszczacz powietrza do domu jednorodzinnego wybrać?

Należy zastosować proste obliczenie.

Jeśli dom ma powierzchnię 120 mkw. i wysokość 3 metrów, to 120 mkw. trzeba pomnożyć przez 3 m. Daje to 360 m³ objętości. Koniecznie będzie więc zastosowanie oczyszczacza o wydajności minimum 1080 m³/h.

Czy oczyszczacz powietrza działa w całym mieszkaniu albo domu?

Bardzo często zadawanym pytaniem jest to, czy oczyszczacz powietrza działa w całym mieszkaniu albo domu. Niestety nie jest to możliwe. Co więcej, oczyszczacz warto kupić do konkretnego pomieszczenia, nie z zamiarem przenoszenia go i włączania na zmianę w różnych pokojach.

Oczywiście istnieją pomieszczenia o podobnym metrażu, stopniu wilgoci i temperaturze, np. salon, sypialnia, gabinet i pokój dziecka. W nich można stosować naprzemiennie jeden oczyszczacz.

Ile kosztuje dobry oczyszczacz powietrza?

Dobry oczyszczacz powietrza nie musi być drogi, choć zdecydowanie nie warto wybierać spośród produktów o podejrzanie niskiej cenie, a także od nieznanych producentów.

Do najlepszych i najłatwiej dostępnych oczyszczaczy zalicza się produkty firm Sharp, Xiaomi oraz Samsung, które można znaleźć we wszystkich większych sklepach z elektroniką i wyposażeniem domu.

Ile kosztuje dobry oczyszczacz powietrza? Ceny mniejszych oczyszczaczy zaczynają się od około 300 zł i dochodzą do nawet 5000 zł. Kupujący powinien kierować się kryteriami takimi jak stopień przepuszczalności zanieczyszczonego powietrza, sposób regulacji przepływu, możliwość dopasowania wydajności urządzenia do powierzchni, a także głośność, obecność inteligentnych czujników (mogących np. samodzielnie regulować moc pracy) oraz dostępność filtrów.

To ważne! Filtry w oczyszczaczach wymienia się regularnie, nawet co dwa miesiące, choć najczęściej zaledwie raz w roku. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

Czy oczyszczacz powietrza pobiera dużo prądu?

Oczyszczacz może być włączony cały czas, ponieważ cyrkulacja trwa bez przerw, a zanieczyszczenia dostają się do mieszkania stale. Budzi to wiele wątpliwości, np. związanych z tym, czy oczyszczacz powietrza pobiera dużo prądu. Sprawdzeni producenci biorą te obawy pod uwagę i przygotowują produkty tak, by nie były obciążeniem dla portfela kupujących.

Statystycznie, zakładając cenę prądu na poziomie 60 groszy za kWh, oczyszczacz przeznaczony do powierzchni ponad 100 mkw., w ciągu 24 godzin pobierze prąd o wartości 1,54 zł. Jest to założenie dla najwyższych obrotów, a oczyszczacze rzadko kiedy działają w ten sposób przez całą dobę.

Przekładając rzeczywiste, oszczędniejsze zużycie prądu na dany metraż, właściciele mieszkań o powierzchni 25 mkw. będą musieli liczyć się z kosztami około 25 zł za rok, 50 mkw. - 110 zł rocznie, a 100 mkw - około 170 zł rocznie. W razie wątpliwości warto sprawdzić informacje od producenta.