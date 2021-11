Jarmark bożonarodzeniowy 2021. Jakie atrakcje we Wrocławiu

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu rozpoczyna się 19 listopada i potrwa do 31 grudnia. Jak co roku odbędzie się on na Rynku, Placu Solnym, ulicy Świdnickiej i ulicy Oławskiej.



Goście mogą odwiedzać stoiska codziennie od 10:00 do 21:00 z wyjątkiem 24 i 25 grudnia. 26 grudnia jarmark będzie otwarty od 13:00 do 21:00, a 31 grudnia część stoisk zostanie zamknięta o 17:00, a niektóre będą pracowały do 3:00 w nocy.

Organizatorzy informują, że w tym roku jarmark we Wrocławiu będzie wyłącznie ze stoiskami handlowymi. Nie będą odbywać się koncerty czy występy na scenie, parady świąteczne i warsztaty dla dzieci.

Choinka na wrocławskim Rynku zostanie rozświetlona w piątek, 3 grudnia o godzinie 17:00.

Jarmark bożonarodzeniowy 2021. Kiedy w Gdańsku?

Bajkowe iluminacje, smakołyki, oryginalne prezenty i świąteczna atmosfera. A do tego piękne, pachnące choinki. Jarmark Bożonarodzeniowy powraca także na Targ Węglowy w Gdańsku. Świąteczne kramy będzie można spotkać także na sąsiadujących z Targiem uliczkach Tkackiej i Bogusławskiego.



Świąteczny klimat będzie można poczuć w historycznym centrum Gdańska od 19 listopada przez 5 tygodni.





Zdjęcie Sporo atrakcji zaplanowano na jarmarku bożonarodzeniowym w Gdańsku. / gdansk.pl / materiał prasowy

Gdański jarmark został podzielony na zakątki:



Mikołajowy - to przestrzeń dla najmłodszych z karuzelami, gigantyczną kulą śnieżną czy domkami ze smakołykami.

Łosiowy, który wprowadza gości na ulicę Bogusławskiego (tam będzie można zrobić świąteczne zakupy). Znajduje się tam też dom z Łosiem Luckiem czy magiczne igloo.

Radosny - to strefa dla łakomczuchów z jedzeniem, piciem i tradycyjnym grzanym winem.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku będzie otwarty od niedzieli do czwartku w godzinach od 12:00 do 20:00, a w piątki i soboty do 21:00.



Jarmark bożonarodzeniowy 2021. Kiedy w Krakowie?

26 listopada rozpocznie się jarmark świąteczny na Rynku Głównym w Krakowie. Impreza potrwa do 26 grudnia. W tym roku nowością jest jej przedłużenie od 27 grudnia do 2 stycznia 2022 - część przedłużona zostanie ulokowana na rynku, od strony kościoła św. Wojciecha.

Kupcy zaoferują szeroką gamę świątecznych produktów: bańki ręcznie malowane, ozdoby choinkowe, artykuły dekoracyjne, stroiki świąteczne, wyroby ceramiczne czy z drewna, szkło artystyczne czy kalendarze. Na jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie nie zabraknie także wyśmienitych potraw z grilla, tradycyjnego oscypka prażonego na grillu z żurawiną czy grzańca galicyjskiego. Będą też prażone orzechy, pieczone kasztany, świąteczne ciasteczka i pierniki.

Zdjęcie Konkurs szopek to jedna z atrakcji jarmarku bożonarodzeniowego na Rynku Głównym w Krakowie. / Artur Barbarowski / East News

Choinka na krakowskim rynku rozbłyśnie 27 listopada (sobota) o godzinie 17:15. Tego dnia zaplanowano także występy artystyczne, a także - o 17:30 - koncert Antka Smykiewicza z zespołem.



2 grudnia (czwartek) od godziny 10:00 na Rynku Głównym odbędzie się 79. Konkurs Szopek Krakowskich (będzie prezentacja i korowód szopek). Z kolei 4 grudnia od 12:00 do 14:00 na Małym Rynku zaplanowano korowód św. Mikołaja.

Warszawa zaprasza na Jarmark bożonarodzeniowy 2021

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie po raz kolejny ozdobi Międzymurze Piotra Biegańskiego.



Stragany z rękodziełem, rzemiosłem, kulinarnymi przysmakami i aromatycznymi napojami będzie można odwiedzić od 26 listopada 2021 roku aż do 6 stycznia 2022 roku. Przestrzeń Barbakanu po raz kolejny stanie się tłem świątecznych straganów, a na Rynku Starego Miasta w Warszawie wokół Pomnika Syrenki na Starówce ponownie pojawi się lodowisko, na którym będzie można się poślizgać w świątecznej scenerii.

Zdjęcie Tradycyjnych ozdób choinkowych nie zabraknie na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie. / SZYMON STARNAWSKI / POLSKA PRESS / East News

Jarmark bożonarodzeniowy 2021. Kiedy w Poznaniu?

Betlejem Poznańskie wystartuje 20 listopada. Scenami jarmarku bożonarodzeniowego będzie Plac Wolności (20 listopada - 26 grudnia) oraz dwie dodatkowe lokalizacje Rynek Łazarski (4-19 grudnia) oraz Park Kasprowicza przy Arenie (10-19 grudnia).



Z powodów pandemicznych nie odbędzie się parada świąteczna. Nie zabraknie jednak rozświetlenia poznańskiej choinki (3 grudnia o 17:00), Świątecznego Silent Disco (18 grudnia o 18:00) czy Ice Festival (10-12 grudnia).



Zdjęcie Betlejem Poznańskie 2021 - tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu odbędzie się w trzech miejscach. / Gerard / Reporter

Jarmarki bożonarodzeniowe 2021 w Toruniu i Bydgoszczy

Koncerty na żywo, karuzele, widokowe koło, atrakcje dla najmłodszych, smaczne jedzenie i napoje - na to mogą nastawić się goście, którzy przyjadą na jarmark bożonarodzeniowy na starówkę do Torunia. Impreza startuje 27 listopada i potrwa do 21 grudnia.



Na stoiskach nie zabraknie także rękodzieła, wyjątkowych dekoracji i ozdób świątecznych.

Atrakcji nie zabraknie także na jarmarku bożonarodzeniowym w Bydgoszczy. W tym mieście jarmark rusza 20 listopada (sobota) i potrwa do 22 grudnia. 70 punktów ze świątecznymi atrakcjami czeka na ulicy Mostowej i Starym Rynku. Można będzie kupić bombki, ozdoby świąteczne, oryginalne rękodzieło, świąteczne wypieki i potrawy. To wszystko w godzinach od 12:00 do 21:00.



Jarmark bożonarodzeniowy 2021 w Szczecinie. Jakie atrakcje?

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 3 grudnia i potrwa do 22 grudnia. To będą trzy tygodnie wypełnione świątecznymi zapachami, smakołykami i atrakcjami.

Jarmark świąteczny w Szczecinie będzie w kilku miejscach - na Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza, Placu Lotników, a w weekendy dodatkowo na Deptaku Bogusława. Na stoiskach będzie można kupić produkty świąteczne, ciepłe napoje i przekąski, rękodzieło, świąteczne ozdoby, wyroby z drewna czy unikatowe bombki na choinkę. Nie zabraknie też atrakcji dla całych rodzin, choćby Karuzeli Weneckiej, koncertów czy Świętego Mikołaja.

Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy w Szczecinie. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia / materiał prasowy

5 weekendów na jarmarku bożonarodzeniowym w Katowicach

Po rocznej przerwie jarmark bożonarodzeniowy wraca także do Katowic - rozpocznie się 19 listopada i potrwa do 23 grudnia 2021 roku.

To będzie miejsce, w którym także będzie można poczuć atmosferę świąt, skorzystać z atrakcji, czy też zrobić świąteczne zakupy. Na katowickim rynku zaprezentowane zostaną nowe, unikatowe scenerie.



W 2021 do świata magii będzie prowadzić Jarmarkowa Brama. Po jej przekroczeniu ujrzymy gigantycznych Ołowianych Żołnierzy, którzy czuwać będą nad odpowiednią atmosferą jarmarku. Gdy spojrzymy w górę, na dachu drewnianej piramidy zauważymy trzypiętrową wieżę, w której jak w pozytywce, kręcić się będą ręcznie rzeźbione figury świętych opisuje najważniejsze tegoroczne atrakcje Marta Chmielewska z Urzędu Miasta Katowice

Na gości jarmarku w Katowicach czekać będzie także karuzela w stylu wiktoriańskim ze śląskimi elementami czy polarny ekspres - elektryczna kolejka dla dzieci. Jak na każdym jarmarku, także na Śląsku nie zabraknie stoisk z unikatowymi wyrobami i świątecznymi pysznościami.

Jarmark bożonarodzeniowy 2021 na Piotrkowskiej w Łodzi

Jarmark Bożonarodzeniowy wraca w 2021 roku na ul. Piotrkowską i Pasaż Schillera w Łodzi.



26 listopada (sobota) Piotrkowska rozbłyśnie ozdobami świątecznymi i zapełni się zapachami świątecznych potraw, gorącej czekolady i innych specjałów proponowanych na łódzkim jarmarku. Na stoiskach będzie można też kupić dekoracje świąteczne czy rękodzieło.

Jarmark bożonarodzeniowy 2021 w Opolu

Jarmark świąteczny na opolskim Rynku wystartuje już 3 grudnia (piątek) i potrwa do wigilii. Codziennie od 12:00 do 22:00 będzie można poczuć pachnące pierniki i aromatyczne grzańce. W domkach wystawienniczych będzie można kupić ozdoby, przysmaki, rękodzieło i prezenty.