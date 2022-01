Kalwaria Zebrzydowska walczy ze smogiem. Strzelają w niebo… dźwiękiem

Jakub Zygmunt Lifestyle

W niewielkiej Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie) stanęło prawdziwe działo do walki ze smogiem. Generator fali uderzeniowej ma rozpraszać i przepędzać smog w promieniu trzech kilometrów od źródła. Jak się okazuje nowatorska metoda ma swoje wady i zalety. Chociaż urządzenia użyto dotychczas dwukrotnie, to mieszkańcy już mają go dość.