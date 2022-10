Dom, w którym Elvis i Priscilla Presley wynajęli aby świętować swój ślub, wyceniony został na 5,65 mln dolarów. Nieruchomość znana jako Dom Jutra (ang. House of Tomorrow) został zaprojektowany w połowie wieku przez architekta Williama Krisela.



Dom wyznaczający trendy

Dom we współczesnym stylu wybudowany został w 1960 r. dla Boba Alexandra, właściciela firmy budowlanej, która wybudowała wiele domów w Palm Springs i pobliskim Vista Las Palmas. Wówczas był to wyjątkowo charakterystyczny i nowoczesny obiekt napakowany gadżetami — elektroniczne regulatory temperatury, oświetlenie zewnętrzne i systemy automatycznego nawadniania. W 1962 r. magazyn Look opisał konstrukcję jako "kopułę przyjemności o wartości 300 000 dolarów, która udowadnia, że Kalifornia dopiero zaczęła pokazywać, jak luksusowe mogą być rzeczy na tej planecie".

Powierzchnia domu wynosi 436 m kw. Są tam cztery sypialnie, pięć łazienek. Ma unikalny profil składający się z czterech okrągłych sekcji. House of Tomorrow kupiony został w 2020 r. za 2,6 mln dolarów. Od tamtej pory przeprowadzono liczne remonty i renowacje z zachowaniem oryginalnego projektu. Dom był swego rodzaju kapsułą czasu poświęconą Elvisowi Presleyowi i udostępnioną turystom.



Jak posiadłość wygląda w środku?

Wnętrze domu to niezwykłe połączenie kamiennych ścian i ogromnych okien od podłogi do sufitu. Wzdłuż zakrzywionej ściany ustawiona jest kremowa kanapa o długości 18 metrów, która dzięki swojej krzywiźnie otacza okrągłe palenisko zwieńczone przyciągającą wzrok białą osłoną w kształcie zlewki. Dzięki szklanym przesuwnym drzwiom salon otwiera się na basen w kształcie pięciokąta.

Główna sypialnia znajdująca się na piętrze gwarantuje niesamowity widok na całą posiadłość porośniętą palmami oraz pobliskie góry. Można też skorzystać z łazienki, pośrodku której stoi ogromna biała wanna.

Kuchnia również ma niezwykły układ. Uwagę przyciąga masywna okrągła wyspa na środku z potężnym czarnym okapem. Miejsca na przygotowanie posiłku nie powinno zabraknąć. To dzięki pięciu palnikom, które ułożone są obok siebie. Wyspa wykończona jest boazerią z jasnego drewna. Zobacz całe wnętrze na poniższym filmie.



