Korekta płci zatwierdzona przez Kościół? Nowe oświadczenie Watykanu

W kwietniu zeszłego roku Watykan stanowczo sprzeciwił się operacjom korygującym płeć oraz "teorii płci", twierdząc, że każda ingerencja w zakresie korekty płci może prowadzić do zagrożenia wyjątkowej godności danej osoby , którą każdy otrzymał w momencie poczęcia. Papież wymienił szereg zagrożeń dla godności człowieka, takich jak ubóstwo, karę śmierci, wojnę, aborcję czy znęcanie się nad kobietami.

Dokument został podpisany przez papieża Franciszka, który już wcześniej wypowiadał się negatywnie o ideologii gender, nazywając ją "brzydką", ponieważ zaciera to, co uważa za rozróżnienie między mężczyzną i kobietą.

Nowy stosunek Watykanu do korekty płci

Są przypadki wykraczające poza normę, takie jak silne dysforie, które mogą prowadzić do życia nie do zniesienia, a nawet samobójstwa. Te wyjątkowe sytuacje muszą być oceniane z wielką ostrożnością

Papież Franciszek w 2024 roku wzywał do zakazu macierzyństwa zastępczego , tłumacząc to zagrożeniem dla pokoju na świecie i godności człowieka. Postawił je na równi z aborcją i eutanazją, jako praktyki odrzucające Boży plan dla ludzkiego życia.

Duchowny wezwał do globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, twierdząc, że dziecko jest darem, a nie podstawą umowy handlowej. Dokument Watykanu jasno stwierdza, że "dziecko ma prawo do w pełni ludzkiego pochodzenia i do otrzymania daru życia, który odzwierciedla zarówno godność dawcy, jak i biorcy".