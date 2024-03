Miłość z lat 70. ubiegłego wieku

A jak to wszystko się zaczęło? Dokładnie 17 maja 1972 roku, kiedy to Gorske zjadł pierwszego w życiu Big Maca i tak się w nim rozsmakował, że zadeklarował, że będzie jadł te kanapki codziennie do końca życia. I jak powiedział, tak zrobił, a na dowód trzyma nie tylko paragony, ale i opakowania.



Mężczyzna nie ukrywa, że jego rodzina była mocno zaniepokojona tą dietą i próbowała go namówić na chociaż jeden inny posiłek dziennie, ale w końcu wszyscy się poddali, a on w "szczytowym" momencie zjadał nawet 9 Big Maców dziennie. Codziennie pojawiał się w lokalnym McDonald’s, który w pewnym momencie ozdobił nawet ścianę jego podobizną, trudno przecież o lepszą reklamę, prawda?

Zdjęcie I tak ponad 34 tys. razy w ciągu całego życia. To król Big Maca! / 123RF/PICSEL

Jego nowy rekord to 34 128 Big Maców

Kulminacją tych wysiłków było przyznanie mu w 1999 r. przez Guinnessa tytułu rekordzisty świata w liczbie zjedzonych w ciągu całego życia Big Maców. Wraz z wiekiem spadała jednak liczba zjadanych przez niego Big Maców i obecnie są to średnio dwa dziennie. Co więcej, mężczyzna twierdzi, że odwiedza restaurację zaledwie dwa razy w tygodniu, gdzie delektuje się świeżą kanapką, a pozostałe zabiera do domu do odgrzania w mikrofali.



W efekcie przez cały 2023 rok zjadł 728 Big Maców, co daje mu łączny wynik 34 128 tych kanapek zjedzonych w ciągu całego życia. Gorske nie ukrywa też, że Big Mac nie jest jego jedyną słabością i czasami wieczorami zajada się też lodami, batonikami lub chipsami. W zamian nie je śniadań, zrezygnował z frytek i innych dodatków do Big Maca, a do tego dużo chodzi - to jego zdaniem pozwoliło mu zachować najlepszą możliwą formę fizyczną.