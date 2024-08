Nowa technologia w służbie historii

Amy Smyth Murphy podejrzewała więc, że ma do czynienia ze starym i wartościowym znaleziskiem, stąd skontaktowała się ze swoimi 14-letnim siostrzeńcem i 16-letnią siostrzenicą, którzy pomogli jej udokumentować otwieranie znaleziska na TikToku, gdzie podzieliła się także postępami swoich "badań" nad skarbem.

W środku butelki czekały dokumenty, które sugerują dokładniejszą datę "nadania" wiadomości i mogą uczynić ją rekordową. Odręczna notatka, której towarzyszy coś, co wygląda na wizytówkę firmy produkującej wyposażenie wnętrz prowadzonej przez W.G. & J. Klemmów, brzmi: "Jacht Neptune w pobliżu Atlantic City w stanie New Jersey, Sierpień 6-76".

TikTok

Najstarszy list w butelce

Archiwum The Philadelphia Inquirer pozwoliło ustalić, że pod koniec XIX wieku faktycznie istniała firma prowadzona przez dwóch braci W.G. i J. Klemmów, a także znaleźć informacje o jachcie "Neptune" zbudowanym w 1874 roku przez kapitana Samuela Gale’a z pobliskiego Atlantic City. Wszystkie te wskazówki doprowadziły kobietę do wniosku, że wiadomość jest autentyczna i została wrzucona w morze z tego właśnie statku 6 sierpnia 1876 roku.

Kto ją napisał? To może być niemożliwe do ustalenia, bo Neptun był łodzią rekreacyjną, która regularnie zabierała pasażerów do zatoki Atlantic City, co oznacza, że butelkę mógł wrzucić do wody kapitan, ktoś z załogi albo jeden z wielu pasażerów. Nie ma to też większego znaczenia, bo to nie romantyczne wyznanie miłosne jak z hollywoodzkiego filmu, ale forma reklamy, która miała trafić w ręce plażowiczów dużo wcześniej niż w 2024 roku.

Tak czy inaczej, ustalona data wskazuje, że jest to najstarsza wiadomość w butelce, jaką kiedykolwiek odnaleziono, wyprzedzająca obecnego rekordzistę odkrytego w Australii o solidne 10 lat. Zanim jednak można będzie uznać to oficjalnie, sprawę muszą zweryfikować specjaliści z Księgi Rekordów Guinnessa. Według NJ.com, Amy Smyth Murphy złożyła już wniosek o przeprowadzenie procesu weryfikacji, ale mogą minąć długie miesiące, zanim poznamy jego wyniki.