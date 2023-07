Reklama

Mężczyzna uciekł przed zaaranżowanym małżeństwem i musiał spać w namiocie na plaży. Gdy policja przyjechała, żeby go przegonić, wykuł sobie schronienie w skale. Co więcej, Kahlon sam wykonał niektóre z narzędzi, których użył do wyrzeźbienia domu. Samodzielnie wykonał żelazną włócznię, łopaty czy szpatułki.

Część mebli wydrążył w ścianach, na przykład półki na magazynowanie przedmiotów. Co ciekawe, mimo że cała konstrukcja wydaje się dosyć surowa, to wyposażona została w kanalizację i linię telefoniczną, a wiele pokoi ma dostęp do prądu.