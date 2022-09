Mięso z probówki jak oryginalne Wagyu? Rośnie konkurencja na rynku "sztucznego mięsa"

Jedną z najbardziej obiecujących jest tzw. mięso z laboratorium, czyli produkowane z wykorzystaniem komórek zwierzęcych, które nie wymaga jednak zabijania zwierząt. I wygląda na to, że na tym rynku robi się coraz tłoczniej, bo w ubiegłym roku swoim osiągnięciem w temacie podzieliły się trzy ośrodki badawcze, a w tym dołączyły do nich kolejne dwa - najpierw startup Primeval Foods obiecujący mięso egzotycznych zwierząt, tj. lwa, tygrysa czy zebry, a teraz Steakholder Foods.

Kolejne mięso z drukarki 3D

Firma poinformowała właśnie, że udało jej się wydrukować 3D mięso przypominające wołowinę Wagyu, które zostało nazwane Omakase Beef Morsels (mamy więc do czynienia z bezpośrednią konkurencją dla naukowców Osaka University, którzy chwalili się swoim produktem już w ubiegłym roku). W tym miejscu warto dodać, że Steakholder Foods ma już na koncie podobne osiągniecie, ale kiedy je ogłaszało, nazywało się jeszcze MeaTech 3D - chodzi o największy wyhodowany laboratoryjnie stek, który ważył 104 gramy.



"Wagyu" od Steakholder Foods powstało w podobny sposób, czyli wszystko zaczęło się od wyizolowania komórek macierzystych z naturalnej tkanki wołowej, ich rozmnożenia, a następnie przekształcenia w specjalny biotusz - jedyna różnica sprowadza się do tego, że teraz, zamiast mieszać wszystkie komórki razem, warstwa mięsa i tłuszczu była drukowana osobno, dzięki czemu powstał charakterystyczny wzór.



Co więcej, jak przekonuje producent, metoda ta pozwala uzyskać za każdym razem te same rezultaty, czyli smak i konsystencję, a do tego modyfikować np. zawartość tłuszczu, żeby ograniczyć kaloryczność produktu. Obecnie wołowina dostępna jest w formie małych sześcianów, ale Steakholder Foods zapewnia, że możliwy jest każdy kształt i wielkość.

Jeśli zaś chodzi o cenę, to firma celuje w zrównanie jej z ceną tradycyjnego mięsa i dopiero wtedy możemy liczyć na debiut komercyjny - niemniej jeszcze w tym roku trochę szczęśliwców będzie miało okazję spróbować tego mięsa na specjalnych wydarzeniach, więc może wtedy dowiemy się więcej o smaku.