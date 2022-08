Mieszkańcy mówią dość: Jak można nazwać górę... Swastyka?

Swastyka to symbol obecny w kulturach i religiach na całym świecie, który znaleźć można na całym świecie poza Australią - jedno z najstarszych malowideł z tym motywem ma ok. 10 000 lat. I aż do czasów II wojny światowej miał zdecydowanie pozytywny wydźwięk, bo jego nazwę tłumaczymy przecież jako przynoszący szczęście czy powodzenie, niestety na skutek zaanektowania symbolu swastyki przez III Rzeszę, obecnie kojarzona jest głównie z nazistami i Adolfem Hitlerem.



Mieszkańcy chcą zmiany nazwy góry Swastyka

To właśnie z tego powodu pewna mieszkanka Eugene, miasta w stanie Oregon, zdecydowała się działać, kiedy pewnego dnia zobaczyła w lokalnej gazecie nazwę góry. Bo choć jej pochodzenie nie ma nic wspólnego z nazistami, tylko wymarłym lokalnym miastem o takiej samej nazwie, które wzięło się zaś od nazwiska właściciela gospodarstwa rolnego, wykorzystującego symbol swastyki do znakowania swojego bydła, to w dzisiejszych czasach nie wygląda to dobrze.



Pomyślałam, że to szaleństwo. Zdecydowałam, że może nie mogę nic zrobić, ale zamierzam sprawdzić, czego potrzeba, aby zmienić nazwę góry komentuje 81-letnia Joy McClain, która pewnego dnia zobaczyła nazwę góry w lokalnej gazecie.

Jak jednak tłumaczy Kerry Tymchuk z Oregon Historical Society w wypowiedzi dla CNN, nie należy doszukiwać się tu żadnej złej woli, bo mowa o czasach, kiedy Adolf Hitler nie był jeszcze problemem - z drugiej jednak strony, po wojnie nikt nie zaproponował zmiany, chociaż zdaniem badacza najpewniej nie byłoby z tym żadnego problemu.



Dlatego też, po zgłoszeniu przez Joy McClain wniosku do Oregon Geographic Names Board, należy się spodziewać szybkiej reakcji rady - kobieta zaproponowała nazwę Umpqua Mountain, nawiązującą do samego parku narodowego oraz płynącej przez niego rzeki.



Co ciekawe, kiedy o sprawie zrobiło się głośno, pojawiła się też inna propozycja, a mianowicie Góra Halo, honorująca postać Wodza Halito, zwanego też Wodzem Halo, czyli przywódcy lokalnego plemienia Yoncalla Kalapuya.



Joy McClain uznała, że to świetny pomysł i... wycofała swój wniosek, a propozycję nowej nazwy popierają też wspomniany Kerry Tymchuk z Oregon Historical Society oraz David Lewis z Oregon State University, którzy zgodnie przyznają, że to "przywrócenie tym terenom ich dziedzictwa", co powinno odbyć się już dawno temu, bo Swastyka trochę się zasiedziała - oficjalna zmiana nazwy powinna nastąpić jeszcze przed końcem tego roku.