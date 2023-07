Jest praktycznie pewne, że po ogłoszeniu decyzji przez NASA te samochody staną się kultowe i zapiszą się w historii lotów kosmicznych. Trzy elektryczne auta marki Canoo (kolejne pojazdy dla NASA są przygotowywane) już zostały dostarczone do kosmodromu amerykańskiej agencji kosmicznej, który jest położony na przylądku Canaveral w stanie Floryda. Samochody zostały oznaczone skrótem CTV (Crew Transportation Vehicles - w tłum. pojazdy do transportu załogi). To właśnie tymi samochodami astronauci zostaną podwiezieni do rakiety, która potem zabierze ich na Księżyc w ramach misji Artemis 2.

Wszystkie auta są w pełni elektryczne. Firma Canoo zapewnia, że zostały przystosowane do przewożenia astronautów i sprzętu, który załoga musi zabrać ze sobą na pokład statku kosmicznego. O zasięg nie trzeba się martwić - na terenie Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie każdy z samochodów będzie miał do przejechania trasę do stanowiska startowego o długości ok. 12 kilometrów.