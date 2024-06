Nie każdy może oddać krew. Kto może to zrobić i co dyskwalifikuje?

Spis treści: 01 Kto nie może oddać krwi? Przeciwskazania i najczęstsze dyskwalifikacje

02 Kto może oddać krew?

03 Co ile można oddać krew?

04 Gdzie można oddać krew?

Kto nie może oddać krwi? Przeciwskazania i najczęstsze dyskwalifikacje

Przeciwskazania do oddawania krwi to długa lista obostrzeń, które wprowadzono ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne biorców. Kto nie może oddać krwi? Jeden z najczęstszych przypadków to wizyta u dentysty. Czasowa dyskwalifikacja obejmuje osoby, które są po usunięciu zęba, leczeniu kanałowym lub innych małych zabiegach chirurgicznych i wynosi ona siedem dni. Jeżeli podczas zabiegu stomatologicznego były zakładane szwy lub wykonywane dłutowanie, nie wolno oddawać jej przez cztery miesiące. Przeciwwskazania do oddania krwi dotyczą również kobiet w ciąży. Co do zasady kobiety mogą to zrobić dopiero po okresie sześciu miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży. W sytuacji gorączki ponad 38 st. C, grypy lub infekcji grypopodobnej również trzeba poczekać. Krew można oddać dopiero po dwóch tygodniach od dnia ustąpienia objawów.

Kto nie może oddać krwi? Wiele wątpliwości w ostatnich latach narosło wokół osób, które wykonały tatuaż. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie oddawania krwi i jej składników, by móc ratować zdrowie i życie drugiego człowieka, wystarczy odczekać 6 miesięcy od wykonania tatuażu. Warto uważać także w sytuacji, kiedy bierzemy środki wspomagające wysiłek fizyczny. Kreatynina może stanowić przeciwwskazanie do oddawania krwi, ponieważ dla pacjentów np. z niewydolnością nerek jest toksyną. Zażywanie anabolików dyskwalifikuje oddawanie krwi.

Czy można oddawać krew przy braniu leków? Przez cały okres ich stosowania oraz przez pewien czas po zaprzestaniu ich przyjmowania nie należy oddawać krwi. Nie powinny tego robić także osoby z nadciśnieniem. W trakcie jego leczenia szereg leków ma niekorzystne działania na biorcę krwi. Przeciwwskazania do oddawania krwi obejmują alergików, którzy są w okresie występowania objawów, przyjmowania leków lub w trakcie odczulania. Również osoby z chorobami tarczycy stanowią podstawę do dyskwalifikacji stałej dawcy. Jednocześnie dotyczy to osób chorujących na depresję. Leki przeciwdepresyjne stanowią przeciwwskazanie do oddawania krwi. Można to zrobić po zakończeniu leczenia, trzeba jednak odczekać minimum dwa tygodnie.

Kto nie może oddać krwi? Warto pamiętać, że również wszelkie przypadkowe kontakty seksualne stanowią zagrożenie dla biorcy, dlatego po takim należy odczekać cztery miesiące. Wynika to z faktu, że są to jedne z najczęstszych przyczyn zakażeń wirusem HIV, żółtaczką zakaźną i innymi chorobami. Oczywiście również osoby z dodatnim wynikiem w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV nie mogą oddawać krwi. Z tym, przez minimum dwa tygodnie, powinny się również wstrzymać osoby z... opryszczką. Również na czternaście dni oddanie krwi dyskwalifikuje biegunka, licząc od dnia ustąpienia objawów.

Kto może oddać krew?

Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Potencjalny dawca powinien być zdrowy, a badania podstawowe wykonywane są u każdego przed oddaniem krwi. Oprócz tego wymagania jest także inny, dotyczący kilogramów. Ile trzeba ważyć, aby oddać krew? Zgodnie z zaleceniami jest to minimum 50 kg. Ilość pobranej krwi, czyli 450 ml, musi być mniejsza niż 10% ogólnej ilości krwi w organizmie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy można oddać krew w wyjątkowych sytuacjach.

Dawcą może być osoba powyżej 17. roku życia, po wyrażeniu przez nią oraz przez przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie. Krew mogą oddać osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew. Mogą to robić jednak po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w Centrum Krwiodawstwa lub jego oddziale terenowym. Natomiast krwinki czerwone metodą podwójnej erytroaferezy mogą oddawać wyłącznie osoby o wadze ciała powyżej 70 kg i z odpowiednio wysokim poziomem hemoglobiny.

Co ile można oddać krew?

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Z kolei osocze można pobierać znacznie częściej. Od jednego dawcy w okresie roku można je pobrać maksymalnie 33 razy. To przy założeniu, że przerwa pomiędzy poszczególnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 tygodnie.

Oddawanie krwi trwa zwykle 5-8 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski - w sumie ok. 40-60 minut. Warto jednocześnie podkreślić, że oddawanie krwi nie uzależnia, a oprócz tego żadne badania naukowe nie potwierdziły szkodliwości długotrwałego i regularnego krwiodawstwa.

Gdzie można oddać krew?

W Polsce krew można oddać w placówkach wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do jej pobierania i oddzielania składników uprawnione są wyłącznie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. Gdzie można oddać krew? W Polsce jest 21 oddziałów RCKiK oraz dwa centra resortowe.

Oddziały RCKiK znajdują się w stolicach województw, a kolejne pięć ma swoje siedziby w miastach powiatowych. Są to Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych oraz Racibórz. Oprócz tego krew można oddać podczas wyjazdowych akcji, mowa tutaj o krwiobusach oraz stałych punktach. Szukając odpowiedzi, gdzie można oddać krew w pobliżu zamieszkania, warto odwiedzić mapę punktów krwiodawstwa w Polsce.

