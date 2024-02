Nie możesz znieść swojego eks? Nakarm nim drapieżnika!

A może karalucha albo marchewkę?

Niestety w tym roku nie skorzystacie już z akcji "The One Rat Got Away", bo wpłat można było dokonywać do 13 lutego, ale nie jest ona pierwszą i jedyną, która oferuje romantyczną zemstę poprzez nadawanie zwierzętom imion "ukochanych". W okolicach walentynek w wielu ogrodach zoologicznych i rezerwatach można skorzystać z podobnych atrakcji, więc dla chcącego...

Najsłynniejsza to chyba rozpoczęta w 2020 r. w ogrodzie zoologicznym w San Antonio zbiórka pieniędzy "Cry Me a Cockroach", która jak sama nazwa wskazuje, oferuje nazwanie imieniem eks karalucha. Co ciekawe, w tym roku zoo pozwala nazywać nie tylko insekty, ale i szczury czy... warzywa, aby nikt nie czuł się poszkodowany.