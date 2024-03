Toy Storey powstało, gdy firmie Wallmakers zlecono budowę nowego domu na wiejskim zalesionym terenie w Vadakara w północnej Kerali. A że mamy do czynienia z dystryktem, który posiada największą liczbę zabawek w stanie, a te jak wiadomo z czasem się nudzą i są po prostu wyrzucane, studio postanowiło wykorzystać je w swoim projekcie. Brzmi jak pixarowe Toy Story? Zdecydowanie, bo inspirację kultową animacją widać już przecież w nazwie.



Studio projektowe zdecydowało się ponownie wykorzystać te niekochane i porzucone zabawki w samym budynku. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo cieszy się on ogromną popularnością wśród lokalnych dzieci, które chętnie przychodzą na miejsce, aby obejrzeć stare zabawki.



Zdjęcie Toy Storey w Indiach / WALLMAKERS/Syam Sreesylam, Althaf Rasheed / materiały prasowe

Plastikowe zabawki to poważny problem

Przy okazji architekci mieli okazję zwrócić uwagę na problem plastiku, który ich zdaniem wdarł się do niemal każdego aspektu naszego codziennego życia, w tym do 90 proc. zabawek na świecie, co znacznie różni się od "klasycznego"indyjskiego dzieciństwa pełnego zabaw na świeżym powietrzu i zabawek drewnianych.



Światowa sprzedaż zabawek osiągnęła szczytowy poziom 107,4 USD miliardów w 2022 r., a zabawki, które nie nadają się do recyklingu ze względu na ich złożoną formę i dodatki chemiczne, czyli 80 proc. wszystkich zabawek, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, trafia na wysypiska śmieci, do spalarni lub do oceanu.

Czy kiedykolwiek nadepnąłeś na klocek Lego? Każdy, kto chociaż raz w życiu na niego nadepnął, pamięta, jaki to był ból. To skłoniło nas do zastanowienia się nad dwoma pytaniami: Jak wytrzymały jest ten materiał? oraz Jak dużo tego pozostaje w domach wszystkich osób po porzuceniu zabawek ich przez dzieci? - wyjaśniają projektanci.

Zdjęcie Toy Storey w Indiach to atrakcja dla lokalnych dzieci / WALLMAKERS/Syam Sreesylam, Althaf Rasheed / materiały prasowe

Wyrzucone materiały można dobrze wykorzystać

A co poza zabawkami? Dom składa się z centralnej bryły i górnej części, która jest bardzo otwarta, z przepuszczalną fasadą, która zapewnia doskonałą wentylację wnętrza. Został częściowo zbudowany z bloków sprasowanej ziemi pozyskanej z gleby na terenie domu, a także zawiera przetworzone płytki Mangalore.

Wnętrze ma powierzchnię 357 m2, a jego układ jest pomyślany jako "dom w domu". Większą część dostępnej powierzchni zajmuje duża przestrzeń mieszkalna, która będzie odwiedzana przez członków społeczności, podczas gdy ekrany shoji w stylu japońskim oddzielają obszary prywatne. Znajduje się tu również wąski centralny dziedziniec, który dodatkowo wspomaga wentylację.

Co warto podkreślić, Wallmakers ma wyraźne zacięcie do ponownego wykorzystania wyrzuconych materiałów w swoich konstrukcjach, bo niedawno ukończył także niezwykły dom, w którym wykorzystano plastikowe butelki.

