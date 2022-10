Więcej o ludzkim potencjale dowiesz się, oglądając program "Niezwykłe możliwości ludzkiego organizmu" w poniedziałek 24 października o godzinie 22.00 na antenie kanału Polsat Doku.

Maraton poniżej dwóch godzin

W 2019 roku kenijski biegacz - Eliud Kipchoge - pokonał dystans 42 km i 195 metrów poniżej dwóch godzin, łamiąc magiczną barierę, która wydawała się nie do pokonania. Według legendy 490 lat p.n.e., gdy jeden z żołnierzy przebiegł wspomnianą odległość, by ogłosić zwycięstwo Grecji nad Persami, padł on chwilę później z wycieńczenie. Dziś ludzie z całego świata traktują taki bieg jako rekreację.

Ironman z 50-kilową kłodą

Kilka miesięcy temu Wojciech Sobierajski został pierwszym człowiekiem na świecie, który przebiegł triathlon na dystansie ironmana (4 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km piechotą) z 50-kilową kłodą na plecach. Polak pokonał trasę w czasie 27:52:08.

25 minut na jednym wdechu

Pochodzący z Chorwacji Budimir Šobat może pochwalić się umiejętnością najdłuższego wstrzymania oddechu na świecie. W 2021 roku zanurzył się on pod wodę na 24 minuty i 37 sekund. Oczywiście w trakcie próby nie miał dostępu do żadnej aparatury tlenowej.

3 godziny w lodzie

Polak litewskiego pochodzenia Valerian Romanovski zapisał się w historii, wytrzymując ponad trzy godziny w skrzyni wypełnionej po szyję lodem. Jak sam twierdzi, nie osiągnął on wówczas nawet swojego limitu, co tylko pokazuje jak daleko wykraczają granice ludzkiego organizmu.

9,5-godzinna deska

Każdy z nas zapewne dobrze kojarzy ćwiczenie fizyczne zwane deską. Wytrzymanie w tej pozycji dwóch minut wymaga od nas olbrzymiego wysiłku, tymczasem pochodzący z Australii Daniel Scali potrafi znieść takie męczące ustawienie przez 9 godzin i 30 minut.

70 tysięcy cyfr Pi

Oczywiście ludzie przesuwają nie tylko granice fizyczne, ale również psychiczne. Jedną z nich wyśrubował w 2015 roku pochodzący z Indii Rajveer Meena. Z zasłoniętymi oczami z pamięci wyrecytował on liczbę pi z dokładnością do 70 tysięcy cyfr po przecinku.

