Nowość w aplikacji Żabki. Kup ubezpieczenie turystyczne i zgarnij 3000 żappsów

Temperatura rośnie, a my zaczynamy marzyć: o weekendowym wypadzie do Paryża, o wakacjach w Grecji… A może by w tym roku polecieć gdzieś dalej? Wyobrażamy sobie, jak będziemy się kąpać w morzu i kosztować lokalnych przysmaków, marzymy o rowerowych wycieczkach. A może nawet w tym roku spróbujemy jakiegoś sportu ekstremalnego? Skoku na bungee albo paralotniarstwa?

Pamiętajmy jednak, że choć w naszych wizjach wakacje są piękną sielanką pełną przygód, które zawsze kończą się dobrze, w rzeczywistości bywa różnie. Dlatego równie ważne jak paszport i karta płatnicza, jest ubezpieczenie turystyczne. Teraz wykupimy je nawet w Żappce!

Ubezpieczenie turystyczne w parę minut

Żabka nie przestaje się rozwijać. Teraz udowadnia, że aplikacja Żappka to znacznie więcej niż miejsce do zbierania punktów za hotdoga i kawę. W lutym tego roku zaskoczyła kolejną usługą, która w kolejnych miesiącach będzie szczególnie przydatna - możliwością zakupu ubezpieczenia turystycznego prosto z poziomu aplikacji. Szybko i wygodnie - to idealne rozwiązanie dla zapominalskich, którzy zostawili ten ważny aspekt podróżowania na ostatnią chwilę. Polisa po zakupie obowiązywać może już kolejnego dnia!

Nowa funkcja w Żappce ucieszy podróżujących. Ubezpieczenie wykupimy za pomocą paru kliknięć w aplikacji. Wystarczy wejść do sekcji „Usługi” i kliknąć kafelek „Ubezpieczenia turystyczne”, a następnie - „Kup ubezpieczenie”. Bez opuszczania aplikacji Żappka otworzy się formularz obsługiwany przez kioskpolis.pl. Po wypełnieniu otrzymamy propozycje idealnie dopasowanych do naszych potrzeb polis turystycznych.

Żappka umożliwia porównanie ofert kilku towarzystw i wybrania tej, która naprawdę odpowiada naszym planom i budżetowi. Ceny zaczynają się już od 3,23 zł za dzień - to mniej niż kawa, a może uratować naprawdę sporo nerwów i pieniędzy. Zwłaszcza że suma kosztów leczenia w niektórych wariantach sięga aż 40 milionów złotych. Takie rozwiązanie naprawdę pomoże nam spać spokojnie.

Krótkoterminowe assistance na Europę

Ubezpieczenie, które dołączone jest do zwykłego OC lub AC, przeważnie nie obejmuje wyjazdów zagranicznych

Planujemy podróż samochodem? W takim razie warto dodatkowo mieć krótkoterminowe assistance samochodowe na Europę. Pamiętajmy, że to ubezpieczenie, które dołączone jest do zwykłego OC lub AC przeważnie nie obejmuje wyjazdów zagranicznych. Tę usługę również wykupimy w Żappce. To opcja dla kierowców, którzy chcą mieć pewność, że nawet w przypadku awarii daleko od domu, nie zostaną bez wsparcia. W ramach pakietu otrzymujemy m.in.: możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego, holowanie za granicą i do Polski do 1000 km, pomoc przy kolizji i wypadku, pomoc przy kradzieży czy wymianie uszkodzonych opon, dostarczenie paliwa, a nawet zameldowanie i zakwaterowanie w przypadku naprawy samochodu. W Żappce wykupimy assistance na Polskę i Europę już od 97 zł na 9 dni.

3000 żappsów za zakup ubezpieczenia

W ramach promocji użytkownicy, którzy zakupią o wartości minimum 10 zł lub assistance przez aplikację Żappka, otrzymają aż 3000 żappsów. Można je później wymienić na produkty spożywcze czy zniżki na zakupy. Co jednak ważne, nagroda przysługuje tylko raz - za pierwszy zakup w trakcie trwania promocji.

To kolejna akcja pokazująca, że Żappka to coś więcej niż aplikacja lojalnościowa - to wielofunkcyjne narzędzie, które dba o naszą wygodę.

