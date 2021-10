Odkrycie nad Bałtykiem. XIX-wieczny statek znaleziony na plaży

Do niecodziennego odkrycia doszło u wybrzeży zatoki Ryskiej. Na plaży w Daugavgrīva niedaleko Rygi został odsłonięty wrak co najmniej 12-metrowego statku, który najpewniej pochodzi z 1. poł. XIX wieku. Narodowa Rada Dziedzictwa Kulturowego Łotwy zaczęła formalne przygotowania do nadania odkryciu statusu zabytku kultury.