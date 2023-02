Opublikowano wskaźnik demokracji. W Polsce i USA nie ma "pełnej demokracji"

Niedawno opublikowano Globalny Indeks Demokracji - wskaźnik, który pokazuje stan demokracji w 167 krajach. Najnowsze zestawienie, które odnosi się do ubiegłego roku, pokazuje, że "pełna demokracja" jest zaledwie w 24 krajach, co odpowiada 8 proc. światowej populacji. Wśród nich nie ma ani Polski, ani Stanów Zjednoczonych.



Zdjęcie Indeks Demokracji. Legenda: full democracies (pełna demokracja), flawed democracies (wadliwa demokracja), hybrid regimes (ustrój mieszany), authoritarian regimes (rządy mieszane) / statista.com / materiał zewnętrzny

Najbardziej demokratyczne i autorytarne kraje

Kategoria opisana w indeksie jako "pełna demokracja" obejmuje wszystkie kraje skandynawskie, kilka krajów Europy Zachodniej, Kanadę, Nową Zelandię, Australię, Mauritius, Koreę Południową, Tajwan, Japonię i kraje Ameryki Łacińskiej: Urugwaj, Kostarykę i Chile.

Ogólny średni wynik na poziomie 5,29/10 jest niemal identyczny jak poprzedni, który wyniósł 5,28. To pokazuje ogólnoświatową stagnację, co nieco zdziwiło badaczy. Eksperci spodziewali się, że po pandemii więcej krajów odnajdzie stabilizację w rządach demokratycznych.

Na drugim biegunie znajdują się rządy autorytarne. Szacuje się, że znajduje się pod nimi aż 59 ze 167 analizowanych krajów. To 37 proc. światowej populacji.

Największy upadek ze wszystkich krajów zanotowała (chyba bez zaskoczenia) Rosja. Spadła o 22 miejsca względem poprzedniego zestawienia i obecnie znajduje się na 146. miejscu w kategorii "rządów autorytarnych" (indeks 2,28). W ujęciu globalnym trzy najgorzej oceniane kraje to: Afganistan (0,32), Mjanma (0,74) i Korea Północna (1,08). Z kolei najbardziej demokratyczne są: Norwegia (9,81), Nowa Zelandia (9,61) i Islandia (9,52).

Które miejsce w zestawieniu zajmuje Polska?

Polska z wynikiem 7,04 znalazła się na 46. miejscu w kategorii "wadliwej demokracji". W tej samej kategorii są również Stany Zjednoczone (30. Miejsce, indeks 7,85) oraz nasi sąsiedzi: Czechy (25. miejsce, indeks 7,97), Litwa (39 pozycja z indeksem 7,31) oraz Słowacja (43 pozycja z indeksem 7,07). Ukraina z indeksem 5,42 znalazła się na 87. miejscu w kategorii "ustrój mieszany", a Białoruś na miejscu 153 z indeksem 1,99 podobnie jak Rosja - w kategorii "rządy autorytarne". Niemcy, jako jedyny z naszych sąsiadów sklasyfikowano jako "pełną demokrację" (14 miejsce z indeksem 8,80).

Wśród regionów, zaledwie dwa są sklasyfikowane jako demokratyczne: Ameryka Północna oraz Europa Zachodnia.

Co to jest wskaźnik demokracji?

Indeks opracowany został przez Economist Intelligence Unit, jednostkę związaną z tygodnikiem The Economist. Ogólny wskaźnik opiera się na 60 wskaźnikach pogrupowanych w kilku kategoriach, m.in. swobody obywatelskie, funkcjonowanie rządu czy kultura polityczna. Pierwszy raz opracowany został w 2006 roku i do 2010 roku publikowany co dwa lata, następnie co roku.