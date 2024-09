Oto bohaterowie "Sił Specjalnych Polska". Każdy jest inny, ale mają jeden cel

"Siły Specjalne Polska" to nowy program Polsatu, który został oparty na brytyjskim "SAS: Who Dares Wins". Już niedługo nowość pojawi się na ekranach telewizorów - od września spragnieni emocjonującej rozrywki widzowie będą mogli oglądać, jak początkowa grupa osiemnastu uczestników stopniowo się kurczy, a to za sprawą zadań, które są przed nimi stawiane. Przejdą bowiem "najtrudniejszy test świata", który oparto na niezwykle wymagających zadaniach stosowanych podczas selekcji kandydatów do sił specjalnych.

Jedynka. Justyna Christiansen, 37 lat, Łapczyca

Zdjęcie Jedynka. Justyna Christiansen, 37 lat, Łapczyca / Polsat / materiały prasowe

Pochodzi Łapczycy, małej miejscowości w woj małopolskim. Od 12 lat pracuje w lotnictwie cywilnym jako personel pokładowy, aktualnie na stanowisku Cabin Service Supervisor. Jej styczność ze sportem zaczęła się w podstawówce, od grup tanecznych, potem było również pływanie, cheerleading i studia na Krakowskim AWF-ie. gdzie przewinęło się wszystko od judo, sporty zespołowe po zajęcia fitness. W trakcie studiów startowała również w sportach sylwetkowych - kulturystyce i fitness. Aktualnie trenuje boks i kickboxing. Są to sporty, które rozwijają na wielu płaszczyznach i porządkują głowę. W ciągu najbliższych dwóch lat chciałaby przygotować się do zawodów w kickboxingu.

Reklama

Dwójka. Magdalena Pierzynowska, 33 lata, Warszawa

Zdjęcie Dwójka. Magdalena Pierzynowska, 33 lata, Warszawa / Polsat / materiały prasowe

Managerka, trenerka i modelka. Miłośniczka wszelkiej aktywności i sportów extremalnych. Kobieta sprzeczność, łącząca artystyczną wrażliwość z męskimi zajawkami. Głodna życia, poszukiwaczka przygód, wiecznie szukająca własnych granic. Jej marzeniem jest pokazać że pot, krew i zły mogą być bardziej sexy od szpilek.

Trójka. Rafał Kraszewski, 40, Warszawa

Zdjęcie Trójka. Rafał Kraszewski, 40, Warszawa / Polsat / materiały prasowe

Lekarz Weterynarii specjalista chirurg. Prywatnie w związku z instruktorką. Ojciec 9 letniego syna Stasia. Rozwiedziony. Współaściciel psa Riri. Nigdy nie był w wojsku. Kategoria E- czyli ewakuacja wraz z kobietami i dziećmi. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który ukończył w 2009 roku. W 2014 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Weterynaryjnej. Chirurgia stała się jego pasją już na początku studiów i aby ją rozwijać jeszcze podczas ich trwania, podjął pracę w jednej z warszawskich lecznic całodobowych. Aktywnie asystował w wielu nowatorskich zabiegach, m.in. w naprawie zastawek na otwartym sercu psich pacjentów, jak i zgłębiał tajniki zabiegów laparoskopowych i torakoskopowych . Od 2 lat współwłaściciel pierwszej w Polsce chirurgicznej kliniki ComfortVet w Warszawie. Uwielbia uczyć innych, a jego entuzjazm i uśmiech są bardzo zaraźliwe. W czasie wolnym pasjonat wspinaczki, gimnastyki i surfingu.

Czwórka. Grzegorz Koteluk, 37 lat, Warszawa

Zdjęcie Czwórka. Grzegorz Koteluk, 37 lat, Warszawa / Polsat / materiały prasowe

Grzegorz Koteluk, ksywa to Grzenio. Ma 37 lat, pochodzi z Góry Świętej Anny. Od 7 lat mieszka w Warszawie. Wcześniej we Wrocławiu, Krakowie i Szanghaju. Obecnie pracuje jako trener personalny, najdłużej pracował w gastronomii - około 12 lat, głównie jako kelner. Był też windykatorem telefonicznym, nauczycielem angielskiego w chińskim przedszkolu, sprzedawcą bio produktów w warzywniaku i sprzedawcą tynków dekoracyjnych. Już jako dziecko lubił pracować: sprzedawał katalogowe kosmetyki oraz owoce zebrane z rodzinnego sadu. Po maturze wyjechał do Irlandii, gdzie pracował w restauracji typu fast food, by dorobić na rozpoczynające się wkrótce studia. Studiował Turystykę i Rekreację we Wrocławiu a kilka lat później Artystyczne Projektowanie Ubioru w Krakowie. Od ponad 3 lat uprawia sport, główny nurt to kalistenika, ale lubi także treningi na wolnych ciężarach. Ostatnio zaczął też biegać. Jego największą pasją jest twórczość Christiny Aguilery, której słucha nieprzerwanie od ponad 20 już lat.

Piątka. Ewa Ewah, 42, Siedlce

Zdjęcie Piątka. Ewa Ewah, 42, Siedlce / Polsat / materiały prasowe

Matka trzech córek w wieku 15, 8 i 7 lat. Na co dzień oprócz pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem dzieci. Z wykształcenia jest architektem. Ukończyła ekonomię w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Jej pasją zawodową są głównie nieruchomości i budownictwo. Pośrednictwem w obrocie zajmuje się od 2006 roku, z przerwami na macierzyństwo, a obecnie również inwestycjami budowlanymi. W wolnym czasie lubi czytać książki, zajmować się remontami domowymi, pracami ogrodowymi, majsterkowaniem, oraz renowacją mebli. Interesuje się także medycyną naturalną i niekonwencjonalną oraz ziołolecznictwem.

Szóstka. Patrycja Zdrojewska, 31, Trzebinia

Zdjęcie Szóstka. Patrycja Zdrojewska, 31, Trzebinia / Polsat / materiały prasowe

Pochodzi z Bydgoszczy, w wieku 20 lat wyjechała do UK, gdzie mieszkała przez 8 lat. Od 3 lat mieszka w Trzebinii. Jest team liderem zespołu w korporacji w branży nuklearnej. W trakcie liceum i studiów dorabiała jako hostessa, np. chodziła po galerii przebrana za pudełko ciastek. Ze sportem jest związana od najmłodszych lat. Jeździła konno, trenowała fitness. W UK przez 3 lata trenowała tajski boks, potem skupiła się na treningu ogólnorozwojowym na siłowni. W czasie pandemii przestała ćwiczyć. Do treningów wróciła zimą 2022 roku. Trenuje głównie pod zawody Hyrox i to właśnie ze startami w tych zawodach wiąże przyszłość. Jest fanką muzyki Michaela Jacksona oraz Zespołu Queen, uwielbia tatuaże. Lubi cisze, kontakt z natura, uwielbia chodzić na grzyby i nigdy nie chodziła na imprezy.

Siódemka. Julita Ilczyszyn, 41 Wągrowiec

Zdjęcie Siódemka. Julita Ilczyszyn, 41 Wągrowiec / Polsat

Nauczycielka wychowania zycznego i pasjonatka sportów lądowych. Pierwsza Polka z tytułem pustynnego Grand Slam (każdy z 5 ultramaratonów na dystansie 250km na innym kontynencie w jeden rok). Mama dwóch córek - Julii i Zuzi. Nie ustoi w miejscu, nieustannie w ruchu, w poszukiwaniu okazji do stawiania sobie wyzwań. Przełamuje blokady psychiczne, które sobie stworzyła i życie jej podarowało. Uzależniona od wychodzenia ze swojej strefy komfortu, wiedząc jak wielką satysfakcję przyniesie jej pożądany efekt. Pokonywanie ich sprawia, że czuje się silniejszą i szczęśliwszą kobietą, która pokazuje innym, że warto! Marzycielka na 110%, która realizuje swoje pomysły i zachęca innych do uwierzenia w siebie, dbania o siebie poprzez poświęcenie dla siebie odrobiny czasu. Uśmiechnięta, otwarta, serdeczna, pomocna. Program pozwolił jej na uczucie bycia z siebie dumną.

Ósemka. Michał Świątek, 45, Trzemeszno

Zdjęcie Ósemka. Michał Świątek, 45, Trzemeszno / Polsat

Pochodzi z Trzemeszna - małego miasteczka w Wlkp. Jego pasją jest sport, szczególnie biegi o charakterze wojskowym oraz biegi ultra. Pracował jako urzędnik. Jego motto: codzienna dyscyplina, a nie motywacja doprowadzi Cię tam, gdzie chcesz być.

Dziewiątka. Tomasz Brzózka, 44 lata, Warszawa

Zdjęcie Dziewiątka. Tomasz Brzózka, 44 lata, Warszawa / Polsat / materiały prasowe

Sportowiec, trener fitness, motywator, coach. Propagator zdrowego stylu życia. Absolwent AWF w Warszawie oraz SWPS w Sopocie. Wieloletni reprezentant Polski w fitness i kulturystyce. Uczestnik licznych zawodów sportowych od crossfirowych, kulturystycznych, poprzez maratony, biegi uliczne i terenowe, aż po zawody triathlonowe (w tym IRONMAN), biegi OCR i militarne. Autor wielu publikacji oraz książek Fitness dla mężczyzn, Fitness dla kobiet. Od kilkunastu lat związany z Klubem Sinnet, gdzie pełni rolę Dyrektora sportowego. Reprezentant Polski w fitness gimnastycznym, multimedalista Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, finalista Mistrzostw Europy i Świata.

Dziesiątka. Olena Hrudina, 42 lata, Biały Bór

Zdjęcie Dziesiątka. Olena Hrudina, 42 lata, Biały Bór / Polsat / materiały prasowe

Urodziła się w mieście Konotop w Ukrainie. Jest mamą trójki dzieci, które dają jej szczęście. W Ukrainie ma rodziców, siostrę i brata, a także wielu przyjaciół i znajomych. W 2016 roku z dwójką dzieci i partnerem przeprowadziła się do Polski. Wtedy jej życie zmieniło się radykalnie... Była też nauka (szkoła policyjna i studia podyplomowe), a także zmiana kilku miejsc pracy, zaczynając od kuchni. Teraz pracuje jako referent w ukraińskiej Szkole Podstawowej nr 2 im Tarasa Szewczenka w Białym Borze, zarządza Fundacją PROGRES, która zajmuje się działalnością kulturalną i edukacyjną. Ma też kilka ulubionych zajęć - bieganie w terenie, wędkarstwo i podróże. Jej najdłuższy dystans to 45,5 km i +-1000 m przewyższeń, na którym zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bieganie daje jej poczucie wolności i możliwość bycia samej. W marzeniach ma domek po środku lasu w otoczeniu mnóstwa kwiatów.

Jedenastka. Angelika Szwed, 33 lata, Kraków

Zdjęcie Jedenastka. Angelika Szwed, 33 lata, Kraków / Polsat / materiały prasowe

Na co dzień handlowiec od 18 lat, obecnie dyrektor ds. sprzedaży w branży animacji, produkcji i post produkcji. Od zawsze zawodowo związana z ludźmi. Zaczynała od branży masażu i fizjoterapii, jednak kontuzja wykluczyła ją z tego zawodu. Pracowała w handlu stalą i wyrobami hutniczymi. Obecnie zajmuje się animacją 3D. W sercu społecznik, dlatego szkoli się z KPP i podnosi swoje kwalifikacje jako nawigator by kiedyś wstąpić w szeregi grupy poszukiwawczej. Na co dzień matka 7 letniego syna. Motto w życiu: pozostaw ten świat piękniejszym niż go zastałeś.

Dwunastka. Arkadiusz Gorczycki, 40 lat, Bytom

Zdjęcie Dwunastka. Arkadiusz Gorczycki, 40 lat, Bytom / Polsat / materiały prasowe

Czterdziestoletni inżynier. Od ponad 20 lat związany z branżą przeróbki stali. W trakcie studiów pracował na maszynach obróbczych CNC, a obecnie pracuje jako technolog w firmie zajmującej się konstrukcjami stalowymi, specjalizującej się w produkcji mostów. Od 13 lat mąż, a od 11 - tata. Jego przygoda ze sportem zaczęła się 10 lat temu od niewinnego zakładu o "piwo", że przebiegnię półmaraton. Ważył wtedy ponad 20 kg więcej, niż obecnie. W ciągu 6 miesięcy schudł i nie tylko przebiegł, ale też złamał czas 1:40 h. Później pojawiły się kolejne wyzwania jak maratony czy bieg ultra, gdzie w debiucie zajął 10 miejsce w kat. open i 4 w kat. wiekowej. Właśnie na 40 urodziny wymarzył sobie formę życia, z której obecnie jest dumny. Sport uratował mu życie, nadał sens i cel. Potrafi łączyć rodzinę, pracę i sport. Obecnie łączy bieganie i siłownię, aby wystartować w zawodach Hyrox.

Trzynastka. Konrad Buko, 28, Siekierki Wielkie

Zdjęcie Trzynastka. Konrad Buko, 28, Siekierki Wielkie / Polsat / materiały prasowe

Mieszkam w Siekierkach Wielkich pod Poznaniem, pracuję jako Lider produkcji w renomowanej firmie wyrobu kabin prysznicowych. Śmiało mogę o sobie powiedzieć - aktywny. Od lat moje zainteresowania kształtują się na sportowo - trenuję kalistenikę, biegam, rozpoczynam przygodę ze sztukami walki. Hobby jakim jest survival, sprawia że doceniam wszystko co mam na co dzień wokół siebie. Z żoną i psami często wędrujemy po górach. Uwielbiam ekspozycję na zimno i techniki oddechowe. W lutym 2024 wszedłem na Śnieżkę w samych szortach i udowodniłem sobie, że ograniczenia są tylko w głowie, a marzenia się spełnia. Sport pomaga mi się realizować i przygotować do coraz to nowszych wyzwań jakie sobie w życiu stawiam. Swoim działaniem staram się motywować innych do zmian, odważnego, bardziej aktywnego, zdrowego i szczęśliwego życia. Najbliżsi znają mnie z tego, że jak jest ciężko, to idę pierwszy, a jeśli coś jest nieosiągalne, to idę po prostu trochę szybciej by to sprawdzić.

Czternastka. Wiktoria Mroczyńska, 30 lat, Gdańsk

Zdjęcie Czternastka. Wiktoria Mroczyńska, 30 lat, Gdańsk / Polsat / materiały prasowe

Jest wulkanem energii. Z wykształcenia higienistka stomatologiczna, ale w zawodowym życiu postanowiła zmienić ścieżkę kariery na taką, w której jej kreatywność i energia świetnie się sprawdzają. Kilka lat pracowała jako ambasadorka dla brandów alkoholowych w klubach, następnie objęła stanowisko supervisora i nadzorowała pracę kilku teamów na terenie trójmiasta. Pracowała także jako przedstawiciel handlowy w jednej z firm produkujących wyroby tytoniowe. Kontakt z ludźmi to coś, co ja daje jej energię i sprawia że czuję, że żyje. Praca zawodowa, w której kreatywność spotyka się z wolnością to zdecydowanie jej miejsce na tej ziemi. Nie usiedzi w miejscu, jeden pomysł goni drugi. Uparta i wytrwała w dążeniu do celu. Siłę w sobie znajduję dzięki samodzielnemu macierzyństwu. Zapanowanie nad dwoma synami to nie lada wyzwanie. Próbowała również swoich sił w pracach biurowych, takich jak kancelaria adwokacka, ale to zdecydowanie nie dla niej. Kolokwialnie mówiąc: umierała z nudów. Ze sportem jest za pan brat, bo przecież rozpiera ją energia. Motocykle to jej ogromna pasja. Kocha jeździć na rowerach, quadach. Wszystko co szybkie i podnosi adrenalinę jest dla niej extra. Miłośniczka podróży, zakochana w górach.

Piętnastka. Hanna Hapel. 24, Babkowice

Zdjęcie Piętnastka. Hanna Hapel. 24, Babkowice / Polsat / materiały prasowe

Pochodzi z Głogowa. Przez ostatnie 5 lat mieszkała w Trójmieście, a teraz osiadła się na jakiś czas na wielkopolskiej wsi, żeby zasmakować trochę wiejskiego życia. Trenuje trójbój siłowy, chociaż nie tak intensywnie jak w ubiegłych latach, kiedy przygotowywałam się do zawodów. Studiuje zarządzanie zasobami ludzkimi. W wolnym czasie podróżuje, robi zdjęcia i spędza czas z psiakiem!

Szesnastka. Andrzej Kondraciuk, 18, Białystok

Zdjęcie Szesnastka. Andrzej Kondraciuk, 18, Białystok / Polsat / materiały prasowe

Pracuje jako instruktor w parku linowym. Interesuje się sportem, trenuje crossfit, bieganie, pływanie i kalistenikę. Uwielbia biegi typu OCR gdzie zajmuje wysokie miejsca. Jednym z najważniejszych jego osiągnieć jest start na Mistrzostwach Polski na 1000m z przeszkodami.

Siedemnastka. Piotr Kondraciuk, 47 lat Białystok

Zdjęcie Siedemnastka. Piotr Kondraciuk, 47 lat Białystok / Polsat

Nauczyciel wychowania fizycznego i trener, pasjonat sportu, animator kultury fizycznej, niezniszczalny dziadek, organizator obozów, półkolonii. Przekazuje piękno sportu dzieciom, młodzieży oraz całym rodzinom. Codziennie od rana do wieczora trenuje i prowadzi zajęcia wychowania fizycznego. Trenują z synem Andrzejem przygotowując się do Mistrzostw Europy i Świata w HHYROX. Największym sukcesem sportowym jest wygrana z synem w Mistrzostwach Polski Stormeet 2023. Chce pokazać dzieciom i młodzieży oraz ludziom w starszym wieku w jakiej można być znakomitej formie i jak naprawdę powinien wyglądać nauczyciel wychowania fizycznego.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.