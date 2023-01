Pijesz słodkie napoje? Naukowcy mają poszlaki, że powodują łysienie

Prawdziwą plagą dla wielu mężczyzn jest łysienie, które coraz częściej dopada ich w młodszym wieku. Próbując odpowiedzieć, co może być przyczyną tego zjawiska, naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na słodzone napoje. Od lat podejrzewa się je o powodowanie wczesnego łysienie. Teraz jednak badacze z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie postanowili sprawdzić ten problem w szerszej perspektywie. Wyniki ich badań mogą okazać się przykrą wiadomością dla ich wielbicieli.



Łysienie spowodowane słodkimi napojami?

Łysienie dotyka coraz więcej młodych mężczyzn. Powodem tego mogą być nie tylko przyczyny genetyczne, ale także zmiany w diecie. Badacze z Uniwersytetu Tsinghua postanowili sprawdzić, czy problem łysienia nie wynika z coraz większego spożycia wszelkich słodzonych napojów od soków po napoje energetyczne. W tym celu wykonali badanie ankietowe na 1028 chińskich mężczyznach w wieku od 18 do 45 lat.

Zdjęcie Łysienie to problem coraz młodszych mężczyzn. Chociażby w Chinach częstość jego występowania wzrosła z 21,3% w 2010 roku do 27,5% w 2021 roku. Trend ten można zaobserwować w innych miejscach na świecie

Chińczycy zbadali czy istnieje zależność między ilością słodzonych napojów w diecie a problemami zdrowotnymi. Badania sprawdzały także stan psychofizyczny respondentów. Ich wyniki pokazały, że łysiejący mężczyźni średnio piją 4,293 mililitrów słodzonych napojów tygodniowo. W tym czasie mężczyźni, którym nie wypadają włosy, wypijają 2,513 mililitrów.

Według naukowców może to być związane z kilkoma mechanizmami. Przede wszystkim wysokie spożycie słodkich napojów prowadzi do zwiększonej utylizacji w szlaku pololiowym, zabierając energię keratynocytom w korzeniach mieszków włosów. Tym samym nie mając odpowiednich zapasów do pracy mieszków, dochodzi do przypadków męskiego łysienia.



Oczywiście chińscy naukowcy zauważają, że z ich badania ankietowego nie należy od razu wyciągać daleko idących wniosków. Ich założenia opierają się na już zauważonych mechanizmach, a na dodatek same badania nie dają bezpośredniego dowodu tezy o wpływie słodkich napojów na łysienie. W prosty sposób jedynie zauważają, że może istnieć pewna zależność.

Niemniej według Chińczyków wyniki można traktować jako silną poszlakę, dającej podstawy do dalszych badań. Mają być potrzebne w potwierdzeniu i obaleniu tezy o wpływie spożycia słodkich napojów na łysienie u mężczyzn.