Spis treści: 01 Kup bilety PKP taniej

02 Jak skorzystać z promocji PKP?

03 Czy "Taniej z bliskimi" się opłaca? Uważaj na ten szczegół

Kup bilety PKP taniej

Ostatnie tygodnie to sporo nowości dla podróżujących pociągami PKP na terenie Polski. Nie tak dawno ogłoszony został wakacyjny rozkład jazdy, a do tego w życie weszła specjalna promocja. Jeżeli lubicie podróże w ten sposób, to teraz możecie dodatkowo zaoszczędzić pieniądze.

Promocja "Taniej z bliskimi" to specjalna oferta, dzięki której przy zakupie od 2 do 6 biletów w jednej rezerwacji otrzymamy zniżkę w wysokości 30% ceny. To świetny sposób na zaoszczędzenie środków przy okazji wakacyjnych wycieczek i nie tylko. Tym bardziej że promocja łączy się z innymi ulgami - np. Kartą Dużej Rodziny, legitymacją uczniowską, studencką itp.

Jak skorzystać z promocji PKP?

Aby skorzystać z promocji "Taniej z bliskimi" w PKP, należy wybrać się w podróż pociągiem PKP Intercity lub TLK - taryfa promocyjna dostępna jest tylko w tych pociągach. Oferta przeznaczona jest dla osób podróżujących wspólnie, czyli tego samego dnia i w tym samym pociągu. Warunki, jakie należy spełnić to:

Promocja obowiązuje od 2 do 6 biletów na jednej rezerwacji

Osoby muszą podróżować w tym samym miejscu i czasie

Podróż pociągiem tej samej relacji i w tej samej klasie wagonu

Intercity i TLK

Oznacza to, że chcąc wybrać się w kilka osób na wycieczkę, zapłacimy mniej. Zniżka będzie widoczna w trakcie procesu zakupowego. Co najważniejsze, możemy ją połączyć z innymi ulgami. Ostatecznie istotne jest to, abyśmy jechali z towarzyszami wspólnie. Promocja obowiązuje na wagony 1. i 2. klasy, sypialniane i połączenia krajowe.





Czy "Taniej z bliskimi" się opłaca? Uważaj na ten szczegół

Zakup biletów PKP może okazać się tańszy, jeżeli nie skorzystamy z promocji. Jak to możliwe? Wszystko przez sposób naliczania zniżki. Ta jest odejmowana od ceny bazowej, a nie dynamicznej. Oznacza to, że kupując bilet z dużym wyprzedzeniem taniej możemy zapłacić kupując go w taryfie promocyjnej, bez korzystania ze zniżki "Taniej z bliskimi".

Tak czy inaczej, promocja PKP jest bardzo ciekawą opcją i może nam umilić wakacyjną (i nie tylko) podróż. Po prostu pamiętajmy o sprawdzeniu cen przed zakupem. Wraz z dodatkowymi ulgami może okazać się, że bilety na pociąg kupimy po bardzo okazyjnych cenach.