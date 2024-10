Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej jest niczym jajko niespodzianka, którego rodzice nie pozwalają zjeść przed obiadem. Wydaje się, że do otwarcia mija wieczność i w zasadzie nic się nie dzieje, ale później potrafi zaskoczyć. Jeszcze w jednym z raportów specjalnych w 2022 r. pisaliśmy, o kolejnych terminach, kiedy to drapacz chmur miał być oddany. Te mijały, a prace nie posuwały się do przodu.

Aż nagle w 2023 r. pojawiły się doniesienia, że ponownie rusza budowa najwyższego wieżowca na świecie. Teraz nadchodzą kolejne wieści. Tym razem ujawniono datę ukończenia. Dwa lata temu na oficjalnej stronie był to rok 2030. Wiemy, że będzie to nieco wcześniej. Ta niesamowita konstrukcja ma zostać ukończona do 2028 r. i osiągnie oszałamiającą wysokość 1007 m.

Reklama

Wideo youtube

Setki pali, ponad 150 pięter i roślinna inspiracja

Jeddah Tower pierwotnie znany był jako Kingdom Tower i Mile-High Tower, choć ten drugi został rozebrany, gdy okazało się, że grunt nie wytrzyma obciążenia ponad kilometrową konstrukcją. Oprócz informacji o ukończeniu, wysokościowiec otrzymał także nową nazwę - Jeddah Economic Company Tower (lub w skrócie JEC Tower).

Obecnie najwyższym budynkiem jest ukończony w 2010 roku, znajdujący się w Dubaju Burdż Chalifa (Burj Khalifa) o wysokości 828 metrów. JEC Tower zaprojektowany został przez Adriana Smitha z AS+GG, który był odpowiedzialny również za Burdż Chalifa. Ze względu na znaczną wysokość i konieczność stawienia oporu silnym wiatrom, przewidziano stosunkowo prostą konstrukcję, która zwęża się ku górze. Trójkątna forma inspirowana była kępką liści pustynnej rośliny wyrastającej z ziemi i ma wycięcia na trzech bokach, aby chronić budynek przed słońcem. Budynek zakotwiczony jest w betonowym fundamencie wspartym na 270 palach schowanych w ziemię na głębokość 105 metrów.

Najwyższy wieżowiec świata będzie miał 157 pięter obsługiwanych przez 59 wind. Będzie tam również najwyższy na świecie punkt widokowy. W środku będzie znajdował się luksusowy hotel, mnóstwo powierzchni biurowej i luksusowe apartamenty.

Dlaczego budowa trwała tyle lat?

Budowa rozpoczęła się w 2013 r., a więc trwa już ponad dekadę. Przez kilka lat inwestycja utknęła na 60. piętrze. Według doniesień przerwa była spowodowana czystkami przeprowadzonymi przez następcę tronu księcia Mohammeda bin Salmana i późniejsze aresztowanie saudyjskiego księcia Al Waleeda bin Talala Al Sauda, miliardera i inwestora, który kieruje projektem, jako przyczynę opóźnienia.

Talal Al Saud na początku października opublikował w serwisie X nagranie prezentujące projekt opatrzone krótkim komentarzem "We’re back", czyli "Wróciliśmy". Jego firma Kingdom Holding Company ogłosiła, że prace ruszyły pełną parą, a zgodnie z umową z Saudi Binladin Group łączna kwota budowy sięgnie 7,2 mld SAR (około 1,9 mld USD).