Powierzchnia Polski powiększyła się o kilkaset hektarów. Jak to możliwe?

Powierzchnia Polski od lat przekracza 31 mln hektarów, ale wartość ta nie jest stała, co potwierdzają nowe statystyki udostępnione przez GUS. Urząd ujawnił, że w 2023 r. terytorium kraju powiększyło się o dodatkowe hektary i to nie pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Powierzchnia Polski w 2023 roku powiększyła się o 225 hektarów

Z informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że powierzchnia Polski w zeszłym roku zwiększyła się o 225 hektarów. Nie, to wcale nie oznacza, że nasz kraj zagarnął nowe tereny od sąsiadów. Wynika to z czegoś innego i wyjaśnienie GUS-u znajduje się niżej.

Wartość ta stanowi przyrost obserwowany w woj. zachodniopomorskim i jest związana, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego. wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny

Reklama

I wszystko jasne. Obecnie (po zmianach z 2023 r.) powierzchnia Polski wynosi 31 mln 393 tys. 361 ha. Warto dodać, że na zwiększenie terenu kraju o dodatkowe hektary wpływa również rozbudowa Baltic Hub i powstanie terminalu kontenerowego T3. Po zakończeniu prac powierzchnia Polski zostanie zwiększona o dodatkowe 36 hektarów.

Spada ludność Polski

Powierzchnia kraju rośnie, a Polaków ubywa. GUS we własnych statystykach za 2023 r. zwrócił uwagę na zmniejszenie się ludności państwa o 129 tys. 819 osób. Najwięcej Polaków ubyło w woj. śląskim (26 tys. 572 mieszkańców). Natomiast największy wzrost zauważono w pomorskim (1266 osób więcej).

Największy spadek ludności zauważono w polskich miastach, gdzie w 2023 r. ubyło 97 tys. 504 mieszkańców. W przypadku wsi jest to 32 tys. 315 osób. Mimo to gęstość zaludnienia nie zmieniła się względem 2022 r. i nadal jest to 120 ludzi na kilometr kwadratowy.

Polaków ubywa i problem ten dostrzega nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to do 2100 r. rodaków może być nawet blisko dwa razy mniej niż obecnie. Ponadto ONZ prognozuje, że populacja na całym świecie ma coraz częściej zamieszkiwać tereny miejskie, a wieś przez najbliższe kilkadziesiąt lat będzie ulegać dalszemu wyludnieniu i jej udział spadnie do około 30 proc.