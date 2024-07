Obecnie najdłuższy most wiszący na świecie znajduje się w Czechach. To Sky Bridge 721, który jest całkiem niedaleko granicy z Polską. Konstrukcja powstała ponad dwa lata temu i znajduje się w Dolnej Moravie. Jej długość, jak wskazuje nazwa, to 721 metrów. Polacy doszli do wniosku, że wybudują jeszcze dłuższy most tego typu.

Polacy zbudują najdłuższy most wiszący na świecie

Z inicjatywą wychodzi gmina Stronie Śląskie z Dolnego Śląska, która chce wybudować najdłuższy most wiszący w miejscowości Kamienica. Jeśli konstrukcja powstanie, to pod względem długości nie będzie miała sobie równych na cały świecie. Rekord ustanowiony przez Czechów ma zostać pobity o kilkaset metrów!

Most wiszący w Kamienicy będzie miał aż 1040 metrów długości i będzie pierwszą tego typu konstrukcją na świecie, która ma rozciągać się na ponad 1 kilometr! Zostanie on zbudowany pomiędzy dwoma wzniesieniami, które znajdują się w pobliżu wspomnianej miejscowości w gminie Stronie Śląskie.

Na razie jest to pomysł i nie rozpoczęto prac. Obecnie burmistrz Stronia Śląskiego, Dariusz Chromiec zajął się postępowaniem administracyjnym, które jest niezbędne przed wybudowaniem takiego mostu. Oczywiście jest to bardzo wczesny etap, który ma pozwolić m.in. na oszacowanie wpływu konstrukcji na środowisko.

Most w Kamienicy będzie atrakcją turystyczną

Planowany most wiszący w gminie Stronie Śląskie będzie atrakcją turystyczną. Odwiedzający będą mogli poruszać się nim tylko w jedną stronę. Plan zakłada wykonanie konstrukcji ze stalowej siatki. Ponadto nie zostaną wykorzystane podpory. Środek ciężkości zostanie zakotwiczony pomiędzy dwoma zboczami.

Miejscowi wierzą, że taki most przyciągnie do regionu turystów z wielu miejsc, którzy odważą się pokonać ponad kilometrowy odcinek. Dotyczy to różnych sezonów, w tym zimy i lata. Gmina Stronie Śląskie od dłuższego czasu przeznacza pieniądze na rozwój różnych atrakcji turystycznych. Są to m.in. wieża widokowa na Śnieżniku oraz inwestycja w Jaskini Niedźwiedziej.

Najdłuższy most wiszący w Czechach

Obecnie najdłuższym mostem wiszącym na świecie pozostaje czeski Sky Bridge 721, który został udostępniony turystom w maju 2022 r. Rozpięto go pomiędzy szczytami Masywu Śnieżnika - Slamník (1232 m n.p.m.) oraz Chlum (1118 m n.p.m.) i konstrukcja znajduje się 95 metrów nad powierzchnią.

Zdjęcie Najdłuższy most wiszący na świecie - Sky Bridge 721. / YouTube/Dolní Morava / materiały prasowe

Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego świata. Na podobny efekt z pewnością liczą również rządcy Stronia Śląskiego. W ramach ciekawostki warto dodać, że najdłuższą konstrukcją tego typu na świecie (przed tą z Czech) był most wiszący Baglung Parba w Nepalu, gdzie śmiałkowie muszą pokonać 567 metrów.