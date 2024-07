Chiny wybudowały nową przeprawę przez morze. Pobili 10 światowych rekordów

Hongkong, Makao i pozostałe dziewięć miast w Guangdong. Już sama pierwsza dobrze znana nazwa powinna nam wskazać, że mówimy o jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. To miejsce, gdzie Rzeka Perłowa wpływa do Morza Południowochińskiego, tworząc szerokie estuarium (ujście lejkowe), do tego liczne koryta rzeczne sprawiają, że sprawny transport jest ogromnym problemem. Chińskie władze postanowiły temu zaradzić budując Shenzen-Zhongshan Link - połączenie o długości 24 kilometrów pomiędzy miastami, które zawarto w jego nazwie. Położone są na przeciwległych brzegach estuarium Rzeki Perłowej. Na przeprawę składa się tunel biegnący pośrodku, między dwiema wyspami, z których każda połączona jest z lądem poprzez most.

Reklama

Osiem pasów umożliwia rozwinięcie prędkości do 100 km/h. Pozwala to skrócić dwugodzinną jazdę do zaledwie 30 minut. W końcu, po siedmiu latach budowy, 30 czerwca o godz. 15:00 czasu lokalnego konstrukcja została otwarta.

Podczas budowy pobito 10 rekordów świata

Według China Global Television Network (CGTN) połączenie Shenzen-Zhongshan ustanawia 10 nowych rekordów świata. Nie są to jednak tak podstawowe rekordy, jak mogłoby się wydawać, np. najdłuższy czy największy most. W rzeczywistości są dość szczegółowe. Można powiedzieć nawet zabawnie szczegółowe, jakby ktoś na siłę chciał udowodnić rozmiar zrealizowanej inwestycji. Zobaczcie sami.

Największa rozpiętość całkowicie morskiego mostu wiszącego o konstrukcji stalowej skrzynkowej (1666 m)

Najwyższa płyta mostu (91 m)

Najwyższy prześwit nawigacyjny dla mostu morskiego

Największe zakotwiczenie wiszących mostów morskich (344 000 m sześc. betonu)

Najwyższa prędkość testowa oporu wiatru dla mostu wiszącego (83,7 m/s)

Największa stalowa płyta mostowa z nawierzchnią z gorącej mieszanki epoksydowej i asfaltu (378 800 mkw)

Najdłuższy dwukierunkowy, ośmiopasmowy tunel zanurzony (5035 m)

Najszerszy podwodny tunel rurowy o konstrukcji stalowej i betonowej (do 55,6 m)

Największy jednoczęściowy odlew rury zanurzonej w stalowej powłoce z użyciem betonu samozagęszczalnego (29 000 m sześc.)

Najszersza, wielokrotnie składana, zapora wodna w kształcie litery M stosowana w ostatnim połączeniu tunelu rurowego zanurzonego (3 m)



Jest to również pierwszy na świecie podwodny węzeł autostradowy łączący oba lotniska.

Ciekawe są nie tylko rekordy



Jednak z naszego punktu widzenia, znacznie ciekawsze od samych rekordów mogą się wydawać zastosowane technologie służące poprawie bezpieczeństwa. Nad tym bowiem nieustannie czuwa zespół 14 robotów stale patrolujących tunel. Wypatrują nie tylko wypadków samochodowych, ale także zwracają uwagę na instalacje elektryczne i wentylację. Jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, ruch może być kierowany za pomocą zbudowanych głośników. Mogą również filmować scenę, przesyłając obraz na żywo do centrum zdalnego sterowania.

Wzdłuż całego tunelu zamontowano kolorowy system świetlny. Przy normalnym ruchu świecą się na zielono. Jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia zmienią kolor na czerwony, lub stopniowo z żółtego na zielony pomagając odnaleźć właściwy kierunek podczas ewakuacji.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!