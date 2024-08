To namiot czy stadion?

Jego konstrukcja przypominająca namiot będzie zawierała aluminiową kratę zewnętrzną, która pomoże zacienić widzów i umożliwi wentylację. Ponadto kluczowym elementem będą wielopoziomowe ogrody na zewnątrz trybun oraz ogród botaniczny na parterze - wygląda więc na to, że będzie to przy okazji najbardziej nietypowy stadion piłkarski świata.

Jak przekonuje główny architekt projektu, Tarik Oualalou z Oualalou + Choi, Grand Stade Hassan II jest głęboko zakorzeniony w kulturze marokańskiej, z jej tradycjami i współczesnymi wyrazami: "Jest zakorzeniony w starożytnych i pierwotnych postaciach: Moussem, namiocie i ogrodzie, a także w topografii i krajobrazach Maroka. To hojna przestrzeń, otwarta na świat i pełna szacunku dla chronionej przyrody".

Aktualnie trwają przygotowania do jego budowy na 100-hektarowym terenie w mieście El Mansouria niedaleko Casablanki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ukończony, ale na pewno będzie gotowy do 2030 roku. Po mistrzostwach świata zostanie zaś siedzibą dwóch lokalnych klubów piłkarskich, choć nie wydaje się, by kiedykolwiek były one w stanie wypełnić go kibicami w całości.