PRL-owskie bloki w Warszawie urosną. Mieszkańcy są przerażeni

Jedna z warszawskich spółdzielni przygotowuje się do powiększenia bloków o dodatkowe kondygnacje. W tym celu złożono już niemal 80 wniosków. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co usłyszeli.

Zdjęcie Na jednym z bielańskich osiedli spółdzielnia chce podwyższyć kilkadziesiąt bloków. / Google Maps / 123RF/PICSEL